Star Wars Jedi Survivor e Alan Wake 2: prestazioni insoddisfacenti su PlayStation 5 PRO

Sony ha rilasciato un elenco di giochi che dovrebbero godere di una serie di ottimizzazioni per PlayStation 5 PRO. In certi casi si tratta della semplice aggiunta del ray tracing e del supporto a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la nuova tecnologia proprietaria di upscaling basata su intelligenza artificiale, in altri di modalità di rendering completamente nuove, con effetti visivi e migliorie grafiche non disponibili sulla versione di base per PlayStation 5.

Tuttavia, secondo alcuni test di Digital Foundry, non tutti i giochi presenti nell'elenco migliorerebbero effettivamente: nei casi di Star Wars Jedi Survivor e Alan Wake 2, anzi, ci sarebbe un peggioramento. Nel primo caso, abbiamo una Modalità Performance che recupera il ray tracing che era dapprima presente nella versione originale di Jedi Survivor per PS5, ma che poi era stato rimosso. Tuttavia, questa implementazione secondo DF comporta difetti grafici e una cattiva gestione dell'illuminazione.

In questo gioco il PSSR si traduce in un aumento della risoluzione fino a 1800p in Modalità Performance e 2160p in Modalità Quality, garantendo un frame rate fisso a 60 e a 30 frame per secondo rispettivamente. Anche per Alan Wake 2 abbiamo ora su PlayStation 5 PRO il ray tracing, unitamente al PSSR. Tuttavia, DF lamenta un calo della risoluzione, il che sembrerebbe in contraddizione con i propositi del PSSR, da 1270p a 1224p. Inoltre, non ci sarebbe un miglioramento qualitativo evidente, anzi emergerebbe qualche problema visivo nelle immagini statiche.

Con queste ottimizzazioni Sony ha dato in certi casi l'impressione di aver fatto le cose in fretta e furia, per dare l'idea ai suoi fan che PlayStation 5 PRO rappresenti un grosso miglioramento fin da subito. Funziona meglio con i titoli da lei prodotta, ma i produttori di terze parti hanno fatto un lavoro meno preciso. Detto questo, la nuova console offre comunque un aumento consistente in termini di potenza di calcolo pura, e per il produttore giapponese potrebbe diventare una risorsa molto utile nel futuro.