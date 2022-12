Star Wars Jedi: Survivor arriva il 17 marzo 2023: ecco il nuovo spettacolare trailer

Dopo le fughe di notizie dei giorni scorsi, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato che Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile dal 17 marzo 2023. L'annuncio è arrivato durante i The Game Awards 2022, con uno spettacolare trailer che ci permette di vedere scene d'intermezzo ma anche del puro gameplay.

Si tratta di un gioco pensato per la cosiddetta next-gen, infatti uscirà solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (EA app, Steam ed Epic Games Store) al prezzo di 69,99 dollari. Star Wars Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi del precedente Fallen Order e vede nuovamente al centro dell'azione Cal Kestis.

Gli sviluppatori hanno anticipato diverse evoluzioni per quanto riguarda il gameplay, come ad esempio le doppie spade laser e una nuova posizione chiamata Crossguard. Star Wars Jedi: Survivor promette indubbiamente bene e non vediamo l'ora di vederlo sui nostri monitor, nel frattempo ecco i requisiti di sistema per PC indicati da EA.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

RAM: 8 GB

Caratteristiche CPU: 4 core / 8 thread

CPU Intel: Intel Core i7-7700

CPU AMD: Ryzen 5 1400

Caratteristiche GPU: DX12, 8 GB di VRAM

GPU NVIDIA: GTX 1070

GPU AMD: Radeon RX 580

Spazio di archiviazione: 130 GB

Requisiti consigliati