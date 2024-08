Star Wars Jedi: Survivor annunciato sulle console di precedente generazione per settembre

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato le edizioni PlayStation 4 e Xbox One di uno dei titoli d'azione più apprezzati degli ultimi anni, Star Wars Jedi: Survivor.

Respawn Entertainment ed Electronic Arts, in collaborazione con Lucasfilm Games, hanno annunciato che Star Wars Jedi: Survivor sarà rilasciato giovedì 17 settembre su console PlayStation 4 e Xbox One. Prenotando Star Wars Jedi: Survivor su queste piattaforme prima del 17 settembre, sarà possibile ricevere oggetti gratuiti come l'elemento estetico "Eremita" (ispirato al Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi), il set spada laser "Eremita" e il set blaster "Combustione".

Le edizioni PlayStation 4 e Xbox One di Star Wars Jedi: Survivor saranno disponibili al prezzo consigliato di 49,99 € e saranno ottimizzate per sfruttare al massimo le caratteristiche hardware delle console.

Inoltre, la versione per PC di Star Wars Jedi: Survivor riceverà un aggiornamento nelle prossime settimane. Questa patch porterà miglioramenti alle prestazioni tecniche, ai comandi e altro, oltre a molti miglioramenti per l'esperienza di gioco.

Star Wars Jedi: Survivor, sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, vede il ritorno di Cal Kestis come Cavaliere Jedi più forte ed esperto. Per sfuggire alla lunga ombra dell'Impero e a una misteriosa minaccia proveniente dal lontano passato della galassia, Cal dovrà ritrovare vecchi amici e unirsi a nuovi alleati, come abbiamo visto nella nostra rencesione.