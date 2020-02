Star Wars Jedi Fallen Order: la colonna sonora è stata composta da una band Mongola. Eccola

In Star Wars le colonne sonore hanno da sempre avuto un ruolo molto importante, contribuendo al significato e alla caratterizzazione dei personaggi. Questo vale anche per il videogioco Star Wars Jedi Fallen Order, uscito nello scorso novembre, e con una storia che fa parte del Canone di Star Wars.

All'interno di Star Wars Jedi Fallen Order possiamo ascoltare un brano di grande successo, al punto che EA Star Wars ha deciso di crearne una versione speciale per condividerla sul suo canale YouTube ufficiale. Il brano è stato composto dai The Hu, una band Mongola che si è impegnata con strumenti musicali unici nel loro genere, sonorità inedite e un'atmosfera speciale per ricreare il vero clima dell'immaginario ideato da George Lucas.

Il risultato è Sugaan Essena, una miscela del tono e dello stile originale di The Hu con testi in una lingua autentica di Star Wars, creata con la guida di Lucasfilm e Respawn. Non si tratta quindi di mongolo, ma di una lingua all'interno dell'immaginario di Star Wars.

Questa storia, all'interno della nuova struttura cross-mediale di Star Wars, si intreccia con altre storie di Star Wars: una delle chicche più brillanti riguarda il pianeta di Ilum. Questo è un pianeta ghiacciato che si trova nelle Regioni Ignote ricco dei cristalli utilizzati dai Jedi per costruire le loro spade laser. Il protagonista Cal Kestis si accorge che l'Impero lo ha colonizzato per ordine dell'Imperatore. Ilum diventerà la base Starkiller che vedremo in Episodio VII, voluta dallo stesso Palpatine per portare a compimento il suo articolato piano, come vedremo in Episodio IX.

Altri dettagli si trovano nella recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.