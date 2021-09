Star Wars: gli autori di Heavy Rain e Detroit al lavoro su un nuovo gioco open-world

Prossimamente i fan di Star Wars accoglieranno una nuova serie di titoli ispirati all'iconica saga fantascientifica. Uno di questi giochi, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere già in fase di sviluppo presso Quantic Dream, software house francese nota per aver realizzato Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human. La compagnia di David Cage avrebbe siglato un accordo con Disney per una nuova avventura open-world, un action che prenderà le distanze dalle tradizionali avventure interattive prodotte per le console Sony.

Quantic Dream Montréal al lavoro sull'open-world di Star Wars

Con il suo ultimo video, pubblicato il 16 settembre, lo youtuber ed ex giornalista francese Gautoz ha diffuso un intrigante rumor in merito al prossimo videogioco dedicato a Star Wars. Nel filmato il content creator afferma che Quantic Dream ha firmato un accordo con Disney per la creazione di un nuovo titolo, presumibilmente un action/adventure con un'ambientazione open world.



Il video di Gautoz è stato solo l'inizio. Poche ore dopo, Tom Henderson di DualShockers ha rilasciato un report in cui conferma i rumor, sostenendo che il gioco di Quantic Dream è in sviluppo da circa 18 mesi. Scopriamo inoltre che, su Twitter, lo sviluppatore aveva messo like a un tweet in cui si parlava del presunto gioco di Star Wars di Quantic Dreams; il like è stato rimosso, ma diversi utenti - incluso Henderson - sono riusciti a immortalare l'episodio. "Le prove sono concrete", dichiara Henderson, che nel frattempo ha stuzzicato i suoi follower pubblicando un'immagine che ritrae Detroit: Become Human e due spade laser incrociate.

A quanto pare, l'offerta di Disney è arrivata solo dopo la fine della collaborazione con Sony. L'accordo tra la software house francese e il colosso nipponico, ricordiamo, prevedeva la creazione di tre giochi per le console PlayStation. Alla scadenza del contratto, avvenuta nel 2018, lo studio di David Cage ha pubblicato i suoi tre titoli più iconici su PC, con la collaborazione di Epic Games. Lo stesso Cage aveva dichiarato che le prossime produzioni della sua compagnia saranno multipiattaforma e, dunque, destinate anche a PC e alle console Xbox.

Nei primi mesi del 2020, Quantic Dream ha inaugurato un nuovo studio di sviluppo in quel di Montréal, Canada, la stessa città che ospita gli studi di Ubisoft. È proprio da quest'ultima compagnia che proviene Stéphane D'Astous, ex designer per la serie Assassin's Creed. Dopo aver collaborato con Ubisoft per la bellezza di 14 anni, lavorando a Black Flag, Origins e Valhalla, D'Astous è stato reclutato da Cage per guidare il neonato studio canadese.

L'obiettivo di David Cage è dunque quello di affidare il progetto di Star Wars a questo nuovo team, che vede la presenza di diversi talenti provenienti dagli studi più rinomati dell'industria. Occorre segnalare un importante dettaglio: molti di questi sviluppatori hanno lavorato a generi completamente diversi da quelli per cui è nota Quantic Dream.

Sembra infatti che il presunto open-world di Star Wars avrà una connotazione decisamente più action rispetto a Detroit: Become Human o alle altre avventure narrative prodotte dallo studio parigino. Proprio per questo motivo, secondo le voci di corridoio, Cage e soci avrebbero incontrato molte difficoltà nell'adattare il proprio motore - concepito per le esperienze cinematografiche e per i QTE (Quick-Time Event) - al nuovo gioco ispirato alla saga cinematografica.

In ogni caso, Tom Henderson e altri insider sostengono che non dovremo attendere molto prima di assistere alla presentazione di questo progetto: Quantic Dream starebbe preparando un teaser trailer in collaborazione con Unit Image, compagnia francese specializzata nell'animazione 3D e, in ambito videoludico, nella produzione di filmati in CFI; Unit ha infatti realizzato gli spettacolari trailer di Death Stranding, Baldur's Gate 3, God of War (2018) e Far Cry 6.

Come sempre, vi consigliamo di trattare queste indiscrezioni come tali. Nel migliore dei casi, prossimamente scopriremo a cosa sta lavorando il team di Quantic Dream. Sarà davvero David Cage a dirigere il prossimo videogioco di Star Wars?