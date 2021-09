Far Cry 6 meglio su PC, niente ray tracing e FSR sulle console di Sony e Microsoft

Far Cry 6 sarà godibile al massimo solo su PC. In un'intervista a Wccftech, il 3D Team Lead Programmer di Ubisoft Stephanie Brenham ha spiegato che il ray tracing e la tecnologia FidelityFX Super Resolution troveranno casa solo sui PC e non sulle potenzialmente compatibili console next-gen PS5 e Xbox Serie X|S.

"Il ray tracing è una caratteristica solo PC. Su console il nostro obiettivo è stato quello di avvantaggiarci delle nuove capacità hardware ottimizzando le prestazioni per puntare al 4K e a raggiungere i 60 fps, per esempio, il tutto assicurandoci che le nuove funzionalità di gioco come il nostro sistema meteo dinamico fossero supportate su tutte le piattaforme".

Il ray tracing in Far Cry 6, come rivelato in un video proprio legato alle ottimizzazioni realizzate gomito a gomito con AMD, è implementato per i riflessi (in modo ibrido) e le ombre. "Abbiamo scelto i riflessi ibridi in ray tracing perché offrono il miglior bilanciamento tra qualità e prestazioni e ci permettono di supportare DirectX Raytracing (DXR) persino sull'hardware di fascia media. In questo modo più persone possono godere del ray tracing in scenari dove non è possibile usare Screen Space Local Reflections (SSLR) a causa di limitazioni tecnologiche".

Quanto all'FSR, benché la tecnologia sia compatibile con le console di nuova generazione, è una funzionalità che Ubisoft ha implementato in partnership con AMD per i PC e quindi, almeno in principio, non la vedremo sulle versioni per i sistemi Sony e Microsoft. "FSR è un'opzione che diamo ai nostri giocatori su PC, e il miglioramento prestazionale che vediamo con FSR dipende dalla configurazione hardware. È una funzionalità che può aiutare i giocatori a raggiungere risoluzioni finali maggiori con un frame rate più fluido".

Ricordiamo che potete trovare i requisiti di Far Cry 6 per PC in questa notizia in vista del debutto fissato per il 7 ottobre non solo su computer e nuove console ma anche su sistemi old-gen (con aggiornamento next-gen) e su Google Stadia.