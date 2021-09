Far Cry 6, un trailer ci mostra le ottimizzazioni per i sistemi AMD

Un video pubblicato sul canale youtube di AMD fa il punto sulle caratteristiche di Far Cry 6, il nuovo titolo di Ubisoft in arrivo il 7 ottobre. La versione PC del gioco gode infatti dell'apporto di AMD, che ha lavorato a stretto contatto con gli sviluppatori della software house francese per implementare ottimizzazioni mirate per far rendere al meglio le CPU Ryzen e le GPU Radeon.

Non manca il FidelityFX Super Resolution (FSR), la tecnologia che consente di guadagnare prestazioni senza intaccare notevolmente la qualità dell'immagine grazie al rendering a una risoluzione inferiore e conseguente upscaling. La tecnologia funziona in modo differente dal DLSS, ma l'obiettivo è lo stesso.

Far Cry 6 non si fa mancare nemmeno il ray tracing ibrido per i riflessi e un'implementazione completa per le ombre. Texture in alta risoluzione, 4K, supporto widescreen e FreeSync completano il quadro.

In un secondo video, Ubisoft ci parla invece dei contenuti post-lancio. Il season pass include tre DLC in cui vestiremo i panni di alcuni degli antagonisti più famosi di Far Cry - Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed. Nel corso dei DLC (da giocare da soli o in co-op con un amico, anche se non ha il Season Pass), impersonerete un diverso cattivo che lotta per sfuggire agli orrori provocati dalla sua mente in una nuova esperienza ispirata al genere roguelite.

Iniziando con una pistola, dovrete cercare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forti e addentrarvi sempre più in profondità nella loro psiche. Combinando azione e storytelling, ciascun contenuto scaricabile offrirà un'opportunità unica per comprendere al meglio la storia di ciascun personaggio. "Vaas: Insanity" è previsto per novembre, "Pagan: Control" per gennaio 2022 e "Joseph: Collapse" per marzo 2022.

I possessori del Season Pass su PC otterranno inoltre Far Cry 3: Blood Dragon, il classico uscito nel 2013, mentre su Stadia e console i giocatori otterranno la Classic Edition. Vi è poi il "The Blood Dragon Set", che comprende sette oggetti utilizzabili nel gioco principale di Far Cry 6 e, infine, oltre a rivolte settimanali e sei operazioni speciali sono previste tre missioni crossover che coinvolgono Danny Trejo, Rambo e Stranger Things.

