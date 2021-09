Far Cry 6 requisiti PC: cosa vi serve per giocare in 4K con ray tracing attivo

Ubisoft ha svelato i requisiti completi della versione PC di Far Cry 6 insieme a nuovo trailer che introduce le peculiarità grafiche e le caratteristiche dell'edizione. Per giocare a 60 fps al nuovo titolo della serie Far Cry vi servirà un PC piuttosto potente, specialmente se intendete farlo con il ray tracing attivo e a risoluzione elevata.

Far Cry 6 su PC supporterà un frame rate senza limiti, il multi-monitor, i display widescreen 32:9, refresh rate elevati e una serie di personalizzazioni sia della grafica che dei controlli. Il ray tracing interesserà riflessi e ombre, ma per alleviarne l'impatto sarà possibile abilitare FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD, tecnologia che funziona anche sulle schede video NVIDIA GeForce.

Il nuovo FPS richiede 60 GB di spazio su HDD/SSD, a cui si aggiungono 37 GB opzionali per il texture pack HD da scaricare solo sui sistemi più potenti. Passiamo quindi a vedere le configurazioni indicate, che sono state stilate tenendo conto di risoluzione, dettagli, frame rate e ovviamente attivazione del ray tracing. Tra l'altro, come gli altri giochi della serie, anche FC6 conterà su un benchmark integrato, utile per valutare il vostro sistema.

1080p, 30 fps, dettagli bassi, no ray tracing

OS: Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 3 1200 o Intel Core i5-4460

GPU: AMD Radeon RX 460 4 GB o NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB

RAM: 8 GB (dual-channel)

1080p, 60 fps, dettagli alti, no ray tracing

OS: Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 5 3600X o Intel Core i7-7700

GPU: AMD Radeon RX VEGA 64 8 GB o NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB

RAM: 16 GB (dual-channel)

1440p, 60 fps, dettagli ultra, no ray tracing

OS: Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 5 3600X o Intel Core i7-9700K

GPU: AMD Radeon RX 5700XT 8 GB o NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB

RAM: 16 GB (dual-channel)

1440p, 60 fps, dettagli ultra, ray tracing on

OS: Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i5-10600K

GPU: AMD Radeon RX 6900XT 16 GB o NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB

RAM: 16 GB (dual-channel)

4K, 30 fps, dettagli ultra, ray tracing on

OS: Windows 10 20H1 (64 bit)

CPU: AMD Ryzen 7 5800X o Intel Core i7-10700K

GPU: AMD Radeon RX 6800 16 GB o NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB

RAM: 16 GB (dual-channel)

In Far Cry 6 vi ritroverete a capeggiare, nei panni di Dani Rojas, un gruppo di guerriglieri impegnati nella liberazione dello stato insulare di Yara dal suo brutale leader Antón Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito. L'attore statunitense ha già interpretato alcuni iconici ruoli da cattivo come Gus Fring in Breaking Bad e il Moff Gideon in The Mandalorian.

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna e su Windows PC esclusivamente su Epic Games Store e Ubisoft Store.

Se il vostro PC sta accusando qualche rallentamento dovuto all'età può essere arrivato il momento di cambiare la CPU: date uno sguardo alla guida ai migliori processori realizzata dalla redazione, trovate un sacco di suggerimenti per tante diverse esigenze.