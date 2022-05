Star Wars Day: Epic Games lo celebra introducendo le spade laser in Fortnite

Dopo la prima collaborazione con Disney, il team di Epic Games torna a celebrare lo Star Wars Day (4 maggio) introducendo una nuova ondata di contenuti nel mondo di Fortnite. Parliamo nello specifico di esclusive armi provenienti dall'universo di Guerre Stellari, come le iconiche spade laser e i blaster. Ci sono inoltre speciali incarichi a tempo limitato e costumi ispirati agli eroi e ai villain delle tre trilogie cinematografiche di Star Wars. Scopriamo tutte le ultime novità.

Fortnite X Star Wars: impugnate le spade laser!

Epic e i giocatori di Fortnite danno il via ai festeggiamenti dello Star Wars Day con una serie di iniziative in-game. La prima coincide con la novità più eclatante: è ora possibile impugnare le spade laser dei Jedi e Sith più famosi della saga, come Luke Skywalker, Kylo Ren, Mace Windu e Obi-Wan Kenobi. Le lightsaber possono essere raccolte in giro per l'isola e utilizzate contro gli Assaltatori Imperiali o contro altri giocatori, dando inizio a un vero e proprio duello.

La spada laser non è l'unica arma proveniente dall'universo di Star Wars. I giocatori di Fortnite torneranno a utilizzare il Fucile Blaster E-11, apparso per la prima volta in Episodio IV: Una nuova speranza. "Dove si trova? Gli assaltatori hanno creato dei posti di blocco alla ricerca di Obi-Wan. Raggiungine uno e scambia i lingotti con un Blaster! Puoi anche trovarli nei forzieri e a terra".

Da oggi fino alle ore 6:00 del 17 maggio, i giocatori dello sparatutto di Epic potranno partecipare ai nuovi incarichi a tema Star Wars. Questi ci permettono di sequestrare un landspeeder, confiscare e usare "merce di contrabbando Jedi" - come una spada laser - e molto altro ancora. Ogni incarico del 4 maggio ricompenserà i giocatori con premi in PE (Punti Esperienza); completandone cinque sarà possibile ottenere l'esclusivo stendardo dell'Impero.

Non solo, ma nel corso dei festeggiamenti per lo Star Wars Day sarà anche possibile acquistare un'ampia varietà di costumi dedicati ai protagonisti del franchise. All'interno del Negozio oggetti troveremo le skin di Kylo Ren, Finn, Rey, Boba Fett, Fennec Shand e molte altre.