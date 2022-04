Fortnite incontra Assassin's Creed: Ezio e Eivor nel battle royale di Epic Games

L'universo di Fortnite continua a espandersi accogliendo nuovi eroi e, soprattutto, i volti più iconici del mondo videoludico. Anche Ubisoft ha accettato l'invito di Epic Games: il colosso francese porta i personaggi di Assassin's Creed nel popolare battle royale. A rispondere all'appello sono stati Ezio Auditore da Firenze (Assassin's Creed II) e Eivor Varinsdottir (Assassin's Creed Valhalla).

Come annunciato da Epic, tra pochi giorni i giocatori di Fortnite potranno visitare il Negozio oggetti per sbloccare i costumi dei due Assassini e impersonarli nelle partite multigiocatore.

Fortnite: arrivano Ezio Auditore e Eivor Varinsdottir

"Niente è vero, tutto è permesso". Il Maestro Assassino più amato della serie Ubisoft sta per approdare in Fortnite, portando con sé il suo carisma e le sue lame celate. Dall'8 aprile, a partire dalle 2:00 (ora italiana), gli utenti potranno acquistare la skin di Ezio Auditore dal Negozio oggetti di Fortnite. Il pacchetto include "il piccone Lama celata di Ezio, che solo Ezio può brandire! Per equipaggiare questo piccone, usa l'emote Colpo dell'assassino incorporata nel costume".

Nella stessa data, anche Eivor Varinsdottir debutterà nel mondo di Fortnite con il suo costume ufficiale. L'add-on dedicato all'ultima protagonista della saga avrà uno stile alternativo (Ammantata) e le immancabili skin dedicate ai gadget da utilizzare in-game. Sono infatti inclusi "il dorso decorativo Scudo di Eivor, che porta il marchio del clan del Corvo, e il piccone Asce del clan del Corvo (con lo stile alternativo Asce di Eivor). Anche il deltaplano Drakkar di Morso di lupo, un tempo usato per salpare verso Ravensthorpe, è disponibile nel Negozio oggetti". Equipaggiando il dorso decorativo o il piccone di Eivor sarà possibile eseguire l'emote Grido di guerra vichingo.

Gli add-on di Ezio e Eivor potranno essere acquistati singolarmente all'interno dello shop di Fortnite, ma Epic rilascerà anche un pacchetto (Bundle Racconti dell'Animus) per permettere ai fan di Assassin's Creed di accaparrarsi entrambe le skin e alcuni oggetti esclusivi - tra cui uno spray, un'emoticon e la speciale schermata di caricamento Furia di Eivor.

Ricordiamo che oggi, mercoledì 6 aprile, sono state inaugurate le Prove di Zero costruzioni, evento dedicato alla nuova game mode che rimuove le tradizionali meccaniche di costruzione dalle partite competitive. I giocatori potranno partecipare alle Prove fino alle ore 5:59 dell'11 aprile.