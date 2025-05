S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, la trilogia riceverà un update gratuito il 20 maggio

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 20 maggio segna il ritorno di una delle saghe più iconiche del panorama videoludico. GSC GameWorld ha annunciato l'arrivo di S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition, la riedizione rimasterizzata dei tre titoli originali - Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat - che hanno riscosso grande successo.

Per celebrare l'annuncio, è stato rilasciato anche un trailer ufficiale che mostra i miglioramenti visivi e tecnici apportati alla trilogia.

La nuova edizione propone una completa rivisitazione tecnica della trilogia classica con l'introduzione dell'illuminazione globale, a cui si aggiungono le texture in alta definizione, modelli 3D rinnovati per NPC, armi e ambientazioni.

Non solo, sono previste cinematiche prerenderizzate in 4K, effetti avanzati per riflessi e superfici bagnate e un'interfaccia utente (HUD e UI) modernizzata pur nel solco dello stile originale.

Non mancherà inoltre il supporto agli schermi ultrawide, supporto alla tecnologia AMD FSR, a Steam Workshop (non sono supporate le mod per le edizioni precedenti, ma potranno esserne create di nuove), salvataggi in cloud, compatibilità Steam Deck e ai controller su PC.

Nonostante le migliorie tecniche, non sono stati introdotti contenuti inediti, modalità cooperative o modifiche sostanziali all'intelligenza artificiale. Anche le quest secondarie, i dialoghi e l'economia di gioco restano invariati, nel rispetto dell'esperienza originale. Tuttavia, sono stati corretti numerosi bug storici.

Le console di nuova generazione avranno diverse modalità prestazionali. Per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro e Xbox Series X sono previste:

Qualità: 4K nativo a 30 FPS

Bilanciata: 4K upscalato a 40 FPS

Prestazioni: 4K upscalato a 60 FPS

Ultra Prestazioni: 2K upscalato a 120 FPS

Per quanto riguarda Xbox Series S:

Qualità: 2K nativo a 30 FPS

Bilanciata: 2K upscalato a 40 FPS

Prestazioni: 1080p a 60 FPS

La trilogia sarà disponibile solo in versione digitale, sia in bundle che in acquisto singolo. GSC ha confermato che chi possiede già i titoli originali riceverà gratuitamente la versione Enhanced del gioco corrispondente nella propria libreria (Steam/GOG). Chi acquisterà la trilogia riceverà anche le versioni classiche in omaggio. Non è prevista alcuna edizione fisica né una Collector's Edition. Ulteriori dettagli li trovate qui.