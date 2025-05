F1 25 sulla griglia di partenza: data di uscita, specifiche PC e novità in pista

Electronic Arts ha annunciato diversi dettagli su F1 25, titolo ufficiale del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2025, in uscita il 30 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I possessori della Iconic Edition potranno accedere al gioco già dal 27 maggio, così come gli utenti EA Play Pro. Per chi dispone solo dell'abbonamento EA Play, sarà disponibile una prova gratuita da 5 ore a partire dalla stessa data.

Su PC, F1 25 introduce una nuova impostazione grafica denominata Ultra Max, dedicata ai sistemi più performanti. Questa modalità abilita il Path Tracing, evoluzione del Ray Tracing, capace di simulare in tempo reale ogni interazione della luce con superfici, ombre e riflessi multipli. L'effetto è particolarmente evidente nei circuiti in notturna come quello del Bahrain o nelle sezioni urbane di Baku, dove le variazioni di luce diventano parte integrante dell'esperienza visiva.

Focalizzandoci sul preset Ultra Max, che rientra nella categoria Path Tracing per offrire la massima fedeltà grafica, i requisiti hardware si fanno decisamente elevati. Per aspirare a questa impostazione, a livello di processore viene richiesto un Intel Core i5-12600K o un AMD Ryzen 5 7600X. La componente grafica, cruciale per gestire il ray tracing spinto, prevede schede video di fascia alta: una NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER o RTX 3090 è necessaria, mentre sul fronte AMD si parla di una Radeon RX 7900 XTX. Se viene anche menzionata la Intel Arc A750 come requisito minimo in generale per F1 25, per il Path Tracing servono le schede di NVIDIA e AMD di cui sopra.

Clicca per ingrandire

Oltre alle novità tecniche, il team di sviluppo ha rivisto il comportamento delle vetture e l'intelligenza artificiale. L'aderenza è stata ricalibrata sulla base di test interni e contributi provenienti dalla community di EA SPORTS F1, dal circuito competitivo e dai creatori di contenuti. L'IA ora adotta tattiche più reattive, sfrutta meglio DRS ed ERS e difende la posizione con maggiore coerenza rispetto al contesto di gara.

F1 25 rinnova anche le modalità di gioco. My Team riceve un aggiornamento completo, mentre Braking Point giunge al terzo capitolo con una nuova narrativa. A completare l'offerta, una colonna sonora composta da 26 brani che spaziano tra elettronica, pop e drum and bass. Tra gli artisti inclusi: Diplo con Mau P e Gunna, The Dare, Anyma, ed Ellie Goulding. Ogni brano accompagna i giocatori dal menu ai paddock, fino alla bandiera a scacchi.