S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ecco i requisiti PC del nuovo sparatutto horror

GSC Game World ha finalmente condiviso i requisiti di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Sfortunatamente, lo sviluppatore non specifica a quale livello di prestazioni è possibile giocare con le due configurazioni proposte, ma è lecito aspettarsi che almeno i 30 fps in Full HD siano possibili già rispettando i requisiti minimi.

Per quanto riguarda questi ultimi, le richieste non sono poi eccessive. La software house suggerisce un processore AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i5-7600K abbinato a una scheda video AMD Radeon RX 580 (8 GB) o NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB). In questo caso 8 GB di memoria RAM sono sufficienti, mentre per l’archiviazione saranno necessari almeno 150 GB di spazio libero su SSD.

I requisiti raccomandati, invece, richiedono un processore AMD Ryzen 7 3700X o Intel Core i7-9700K insieme a una scheda video AMD Radeon RX 5700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (in alternativa GTX 1080 Ti). In questo caso la memoria di sistema dovrà raggiungere almeno i 16 GB.

Il rilascio di S.T.A.L.K.E.R. 2 è previsto per la fine di questo mese, il 20 novembre, dopo numerosi ritardi dovuti principalmente alla guerra tra Russia e Ucraina che inevitabilmente ha avuto un impatto rilevante su GSC Game World. Parte del team, infatti, è stato trasferito, mentre un’altra parte è stata reclutata nelle forze armate ucraine.

A tal proposito, lo studio ha pubblicato anche un lungo "making of" del gioco in cui racconta non solo le difficoltà insite nello sviluppo del gioco, ma anche quelle legate alla guerra. Non sono mancati gli attacchi di hacker russi che hanno trafugato e pubblicato numeroso materiale relativo al gioco, tra cui un’intera build di test.