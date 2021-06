S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, svelati i requisiti minimi e consigliati per PC

GSC GameWorld ha pubblicato sulla pagina Steam di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl i requisiti minimi e consigliati per PC: necessario almeno un SSD con 150 GB di spazio libero. E per goderselo al meglio è, ovviamente, necessaria una scheda con supporto al ray tracing.

16 Giugno 2021

pubblicata il, allenel canale Videogames