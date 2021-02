Stadia, Google rilancia: più di 100 nuovi giochi nel 2021

Chi dava Stadia per spacciata dovrà ricredersi. Dopo la recente notizia della chiusura degli studi di sviluppo interni, Google ha aggiornato gli utenti in merito ai prossimi giochi in arrivo sulla piattaforma di cloud gaming: solo nel 2021 ci saranno oltre 100 titoli da giocare in streaming su tutti i dispositivi compatibili con il servizio.

Tra i futuri giochi disponibili troviamo FIFA 21 - già annunciato per Stadia pochi giorni fa -, il platformer d'azione Shantae: Half-Genie Hero e molti altri.

Google Stadia non si arrende: in arrivo oltre 100 nuovi giochi

Con la chiusura della divisione Stadia Games and Entertainment (SG&E), Google ha ufficialmente rinunciato allo sviluppo di videogiochi e, dunque, di progetti tripla-A destinati alla sua piattaforma. Ciononostante, il colosso di Mountain View non ha intenzione di rinunciare alla distribuzione di nuovi giochi via cloud, come confermato dalla stessa azienda.

In un nuovo post pubblicato per lo Stadia Community Blog, Google ha annunciato l'arrivo di un centinaio di titoli per gli utenti di Stadia. "[...] Nel corso delle prossime settimane e mesi, i giocatori possono aspettarsi di trovare di tutto, dai giochi di ruolo ricchi di azione ai titoli co-op competitivi fino agli scattanti platformer", recita il comunicato appena diffuso.

Nel medesimo post ci viene offerto un assaggio dei nuovi giochi in arrivo, con le relative date di uscita sullo store di Stadia. Ecco cosa troviamo nell'elenco:

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23 febbraio)

(23 febbraio) Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23 febbraio)

(23 febbraio) It came from space and ate our brains (2 marzo)

(2 marzo) FIFA 21 (17 marzo)

(17 marzo) Kaze and the Wild Masks (26 marzo)

(26 marzo) Judgment (23 aprile)

La line-up include anche Killer Queen Black, Street Power Football e Hellpoint, per i quali, tuttavia, manca una data di lancio definita. Google ha inoltre specificato che "questi giochi rappresentano solo una parte degli oltre 100 titoli che saranno aggiunti allo store di Stadia per i nostri giocatori nel 2021".

Il post sul blog ufficiale si conclude con un ultimo promemoria: anche l'attesissimo Far Cry 6 farà parte dei giochi in arrivo su Google Stadia nel 2021. Insieme allo sparatutto ci sarà un altro titolo Ubisoft, l'ambizioso Riders Republic, così come Hello Engineer, spin-off multigiocatore del pluriacclamato survival Hello Neighbor.