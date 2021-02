FIFA 21, da marzo puoi vincere la Champions League anche su Google Stadia

Grandi notizie per gli amanti del simulatore calcistico Made in EA Sports.

Come conferma il publisher statunitense, FIFA 21 sbarcherà il prossimo mese su Google Stadia, la piattaforma di cloud gaming del gigante di Mountain View - che ha recentemente annunciato la chiusura dei suoi studi di sviluppo interni. Arriva inoltre il rinnovo della pluriennale licenza UEFA, che resterà un'esclusiva di Electronic Arts.

FIFA 21 anche su Google Stadia dal 17 marzo 2021



Dopo il lancio su PC e sulle principali console casalinghe, FIFA 21 potrà essere giocato anche in streaming grazie alla nuova versione Stadia. Il simulatore sportivo sarà disponibile dal prossimo 17 marzo su tutti i dispositivi compatibili con il servizio di Google, ovvero sugli smartphone e tablet Android e iOS, sui device Chromecast e persino su Chrome.

Specifichiamo che FIFA 21 non è il primo titolo di Electronic Arts a essere rilasciato su Google Stadia. Il publisher ha recentemente lanciato un altro titolo targato EA Sports, tale Madden NFL 21, aggiunto al catalogo di Stadia lo scorso 28 gennaio.

Per gli amanti dell'azione e della fantascienza c'è invece Star Wars Jedi: Fallen Order, disponibile sulla piattaforma di cloud gaming dal novembre 2020.

EA Sports rinnova in esclusiva la licenza UEFA per FIFA

L'annuncio della versione Stadia di FIFA 21 arriva con un'altra importante comunicazione: Electronic Arts ha rinnovato la licenza UEFA per i prossimi tre anni. In altre parole, i prossimi episodi della serie FIFA manterranno i diritti esclusivi per la Champions League - "videogiocata" per 150 milioni di minuti su console e PC, secondo i dati di EA - per la Europa League e per la UEFA Super Cup.

Ad oggi la serie FIFA ha venduto più di 325 milioni di copie ed è destinata a raggiungere un pubblico sempre più ampio. Electronic Arts lo dimostra con FIFA Online 4, esperienza free-to-play per PC particolarmente popolare nel territorio asiatico: il gioco gratuito sarà presto disponibile anche in Russia, Polonia, Turchia e in altri paesi.

Grande attenzione rivolta anche al mercato mobile, che prossimamente accoglierà sei nuove esperienze calcistiche basate sulla serie EA Sports: tra questi giochi troveremo simulatori classici, come il già citato FIFA 21, ma anche titoli di stampo arcade come il mai troppo lodato FIFA Street.

"La nostra visione è quella di creare un'esperienza calcistica più autentica, connessa e sociale, portando i nostri videogiochi su diversi dispositivi, in più paesi e a nuovi fan", ha affermato DJ Jackson, VP Brand di EA Sports. "[...] Questo è il gioco più bello del mondo e stiamo facendo tutto il possibile per connettere profondamente giocatori, atleti, club e leghe, e per accrescere l'amore verso il calcio, a livello globale", conclude Jackson.