Spider-Man Miles Morales occupa più spazio su PS4 rispetto a PS5

Spider-Man Miles Morales "peserà" di più su Playstation 4 che su Playstation 5. Sembra un controsenso, perché la versione PS5 offrirà asset e texture di qualità superiore, ma in realtà non è così: è proprio una delle innovazioni della nuova console la chiave di questa particolarità.

Stando a quanto scoperto dall'utente Arion87 di Reddit, il gioco richiederà 52 GB di spazio su PS4 e 50 GB su PS5, ben 2 GB in meno apparentemente inspiegabili. Se però si torna con la mente alle presentazioni di PS5 tenute da Mark Cerny, fu lo stesso designer della console Sony a spiegare che l'SSD, oltre a essere veloce, consente una minore duplicazione degli asset richiesti, in quanto è in grado di fare lo streaming di un singolo asset ovunque e in qualche momento, senza ritardi.

Inoltre, non bisogna dimenticare l'uso del nuovo algoritmo di compressione Kraken, un formato di compressione realizzato da RAD Game Tools più efficace del precedente zlib di PS4 del 10%. Questo si traduce nella possibilità di poter salvare sull'SSD il 10% in più dei contenuti di gioco.

Texture di maggiore qualità nello stesso spazio quindi, un compromesso che certo non dispiace se si tiene conto che l'SSD integrato in PS5 offre 825 GB di spazio. La speranza è che quello di Spider-Man Miles Morales non rimanga un caso isolato, affinché non diventi rapidamente consigliabile l'acquisto di un SSD per l'espansione della capacità di storage della console.