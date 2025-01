Sony unisce sport e gaming: a Parigi, il calcio incontra il basket grazie a PS5

Un evento organizzato da PlayStation ha trasformato un tetto di Parigi in un campo da gioco ibrido, dove calcio e basket si fondono in un'esperienza unica che celebra sia il gaming che lo sport.

Un progetto innovativo firma l'ultima operazione marketing di PlayStation: un campo da gioco atipico che sfida i confini tra discipline sportive.

Lo scorso 25 gennaio, in concomitanza con gli NBA Paris Games e un match di UEFA Champions League, Sony Interactive Entertainment ha dato vita a un coinvolgente evento che ha letteralmente ridisegnato il concetto di sport multidisciplinare: il calcio incontra il basket grazie ad uno speciale campo 'crossover' ispirato al controller DualSense.

Un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League

Sulla terrazza di un edificio parigino, con la Torre Eiffel sullo sfondo, PlayStation ha realizzato un'area di gioco unica, ispirata alle forme del controller della sua ammiraglia last-gen. Quest'arena 'ibrida' ospitava simultaneamente due porte da calcio e due canestri da basket, dove atleti e content creator si sono sfidati in un torneo che cambiava disciplina dopo ogni azione.

Protagonisti dell'iniziativa alcune leggende sportive: a rappresentare il mondo della pallacanestro c'era Tony Parker, quattro volte campione NBA e sei volte All-Star; per il calcio, c'erano Mary Earps, portiere della Nazionale inglese e giocatrice del Paris Saint-Germaint. e Robert Pirès, campione del mondo (1998) e d'Europa (2000) con la Nazionale francese.

L'evento organizzato da SIE ha coinvolto anche giovani talenti locali, che hanno partecipato a un torneo dove il pallone e le regole mutavano di continuo. Tra questi c'erano anche alcuni content creator, come i PlayStation Playmakers Lethal Shooter, Lisa Zimouche e Tristan Jass. I vincitori sono stati premiati con biglietti per alcune partite di basket e calcio.

"Play Has No Limits" è stato il messaggio chiave dell'iniziativa, uno slogan che si traduce in un'esperienza concreta di abbattimento delle barriere. Per la sua campagna, Sony ha organizzato eventi a dir poco originali anche in Italia: è il caso del Gasometro di Torino, che lo scorso dicembre è stato trasformato in un'arena interattiva a tema PlayStation.