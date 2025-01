Destiny 2 X Star Wars: il crossover più tematico di sempre in arrivo a febbraio

Durante la presentazione della nuova stagione di Destiny 2, gli sviluppatori hanno annunciato un crossover probabilmente atteso da molti. Lo sviluppatore ha collaborato con Lucasfilm Games per portare alcuni elementi di Star Wars nell'universo di Destiny 2.

Con l'arrivo della nuova stagione di Destiny 2, Bungie rilascerà anche un nuovo episodio della saga di Luce e Oscurità, quello conclusivo: Heresy. Tuttavia, non si tratta dell'unica novità in arrivo il prossimo 4 febbraio, poiché i guardiani accoglieranno il crossover con un franchise perfettamente in tema con il gioco: Star Wars.

Con il prossimo aggiornamento, infatti, il negozio dell'Everversum introdurrà un nuovo pacchetto dedicato alla "Galassia lontana lontana" che include numerosi oggetti, tra cui tre nuovi set di armature, una diversa per ogni classe ispirata ai soldati dell'Impero Galattico.

I titani potranno ottenere l'armatura degli Stormtrooper, la fanteria d'assalto dell'Impero. I cacciatori, invece, potranno indossare il set dei Deathtrooper, ovvero il corpo di soldati d'elite specializzati nello spionaggio e nelle infiltrazioni. Infine, gli stregoni, potranno vestire le tuniche porpora delle Guardie Reali dell'Imperatore.

Naturalmente, oltre ai set di armature, saranno aggiunti anche altri oggetti a tema Star Wars, tra cui una speciale guscio per lo spettro: il DS-2 Ghost Shell ispirato alla Morte Nera. Non manca neanche il raggio laser capace di distruggere un intero pianeta con un solo colpo – ma ci aspettiamo che in questo caso sia del tutto innocuo.