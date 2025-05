Sony svela il suo nuovo studio Team LFG, spazio ai multiplayer d'azione

Sony ha annunciato il nuovo studio interno Team LFG, incaricato di sviluppare un gioco d'azione multiplayer. Al momento, non abbiamo informazioni dettagliate in merito al gioco, ma appare evidente che si tratti del progetto citato da Bungie lo scorso anno

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la creazione di un nuovo studio interno, Team LFG, impegnato nello sviluppo di un "gioco d’azione a squadre". A dare la notizia è stato direttamente il CEO di SIE, Hermen Hulst, che in un post sul PlayStation Blog ha dichiarato: "nasce da Bungie, ma ha anche riunito sviluppatori provenienti da tutto il settore per dare vita a un progetto ambizioso che mi entusiasma molto".

Tuttavia, la presentazione ufficiale del nuovo studio non ha rivelato molti dettagli sui membri che compongono il team. Il gruppo è composto da "veterani dell’industria che hanno contribuito a titoli come Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox, e Rec Room" oltre a "nuovi arrivati nell’industria con prospettive creative fresche e abilità innovative" scrive il team nella sua lettera di presentazione.

La creazione di Team LFG si inserisce all'interno della strategia di Sony di investire nel settore dei giochi "live service". Nel 2022, Sony ha acquisito Bungie con la prospettiva di crescere significativamente in questo segmento. Tuttavia, il percorso di Sony si è caratterizzato per diversi fallimenti, ultimo dei quali Concord, ritirato pochi giorni dopo il rilascio con conseguente chiusura di Firewalk Studios.

Da allora, le ambizioni di Sony nel mondo dei live-service sono state fortemente ridimensionate e lo scorso anno non sono mancati diversi licenziamenti anche tra le file di Bungie. Tuttavia, proprio lo scorso anno, Bungie dichiarò di essere in trattative con Sony per separare i progetti ai quali stava lavorando e creare un nuovo studio dedicato allo sviluppo di un gioco d'azione sci-fi.

L'annuncio di oggi, quindi, conferma la messa in opera del progetto di Bungie, la quale si appresta a conclude lo sviluppo di Marathon, riproposizione in chiave moderna dell'iconico titolo rilasciato oltre 30 anni fa (1994).

Per quanto riguarda il gioco oggetto dell'annuncio, non sono stati ancora condivisi i dettagli del progetto. Tuttavia, lo studio ha fornito alcune interessanti informazioni in merito all'ambientazione e al gameplay che speriamo di poter vedere il prima possibile.

"Realizzeremo mondi multigiocatore immersivi basati sui giochi d'azione che i giocatori potranno apprendere, giocare e padroneggiare. Vogliamo sviluppare i nostri giochi insieme alla community, invitando gli utenti a partecipare al nostro processo di sviluppo".

"Il nostro primo gioco è un titolo d'azione che trae ispirazione dai picchiaduro, platform, MOBA, simulatori di vita e giochi di ruolo. I giocatori vivranno in un mondo spensierato e divertente ambientato in un universo fantascientifico-fantasy completamente nuovo e mitologico".

Il nome dello studio, in particolare LFG, deriva dal termine "looking for group". LFG è un acronimo utilizzato dai giocatori durante la ricerca di compagni di squadra all'interno della community e in assenza di amici per mettere in piedi il party. Come spiegato dallo studio, l'obiettivo è creare un ambiente accogliente che consenta ai giocatori di fare gruppo, nuove amicizie e collaborare. Insomma, non rimane che attendere maggiori dettagli di un progetto che si prospetta davvero interessante.