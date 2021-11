Sony: secondo un brevetto, DualShock adattato al mobile gaming

Il brevetto è stato depositato dalla divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment e mostra un controller che assomiglia a DualShock con uno schermo in centro, per certi versi ricordando Nintendo Switch. Il brevetto fa riferimento solamente al controller, lasciando intendere che questa soluzione può essere abbinata a schermi e dispositivi già esistenti.

Il DualShock diventa un controller per smartphone e altri dispositivi mobile

La nuova periferica di gioco sarebbe suddivisa in due porzioni, da collegare alle estremità di un dispositivo mobile e in grado di accogliere le mani del giocatore. Le due porzioni, inoltre, sarebbero in grado di rilevare la direzione e l'angolo di inclinazione per permettere innovative modalità di gioco attraverso il movimento impartito al controller.

Si tratta di funzionalità innovative che si sommano a quelle attuali dei controller DualShock, i quali già adesso sono compatibili con i dispositivi Bluetooth. Sony, dopo aver messo in pratica nuovi piani per avvicinarsi al PC gaming, dall'inizio dell'anno sta spingendo anche sul mobile gaming. Ha già rivelato che i suoi franchise più popolari arriveranno nei formati iOS e Android, a cominciare da WipEout Rush, previsto nei formati mobile già nella prima parte del 2022.

"Abbiamo valutato come i giocatori si divertono con i nostri contenuti e abbiamo già ottenuto ottimi risultati con la sperimentazione di giochi e app mobili" sono state le parole di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. "Il mobile è solo una delle aree che stiamo esplorando per raggiungere milioni di giocatori oltre le nostre piattaforme. PlayStation ha un enorme catalogo di diverse IP proprietarie che possono essere convertite al mobile gaming e permetterci di offrire un servizio più trasversale considerando anche i nostri giochi AAA e i servizi live. Stiamo esplorando il mercato mobile con alcuni franchise PlayStation, quindi rimanete sintonizzati".