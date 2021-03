Sony regala Horizon Zero Dawn e altri nove giochi PS4

Poche settimane fa abbiamo dato il bentornato a Play At Home, iniziativa con cui Sony ricompensa i suoi fedeli giocatori PlayStation, intrattenendoli in questo delicato periodo in cui - nella maggior parte dei casi - si è costretti a restare a casa. Così, dopo aver ricevuto in regalo Ratchet & Clank. accogliamo una nuova ondata di giochi gratuiti per PS4 e PSVR, tra cui Horizon Zero Dawn.

In primavera nuovi giochi in regalo: da Horizon a PlayStation VR

Prima di parlarvi della nuova line-up di Play At Home 2021, vi ricordiamo che Ratchet & Clank è ancora disponibile per il download gratuito fino al 1 aprile 2021 (ore 4:00). Vi consigliamo di approfittarne e di recuperare uno degli action/platform più coinvolgenti del panorama PlayStation, soprattutto in vista dell'imminente lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5.

Tornando alle novità della stagione primaverile, c'è una vasta selezione di giochi per PlayStation 4, tra i più amati dai giocatori della piattaforma "old-gen". Gran parte di questa lista è occupata da produzioni indipendenti, come ABZÛ - dai creatori del mai troppo lodato Journey - e The Witness, brillante puzzle game concepito da Jonathan Blow (Braid). Spazio anche ai giochi per PlayStation VR, tra cui c'è l'eccellente Astro Bot Rescue Mission, uno dei più apprezzati dalla critica specializzata - al momento vanta una media voto di 90/100 su Metacritic.

Ecco l'elenco completo dei nove giochi disponibili dal 26 marzo 2021:

ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

La vera punta di diamante del prossimo lancio di contenuti, tuttavia, è Horizon Zero Dawn: Complete Edition. L'avventura post-apocalittica di Guerrilla Games - rilasciata anche su PC lo scorso anno - vede protagonista la cacciatrice Aloy, alle prese con un mondo dominato da robot ostili e dalle tribù in cui sono riuniti gli ultimi esseri umani. La Complete Edition include il gioco base e l'espansione The Frozen Wilds, che introduce 15 ore di nuovi contenuti.

Purtroppo, rispetto ai titoli appena elencati, toccherà attendere qualche giorno in più per poter ottenere la copia digitale gratuita di Horizon Zero Dawn. Il gioco sarà disponibile per il download dal 20 aprile (4:00, ora italiana) al 15 maggio 2021. Siete soddisfatti del programma Play At Home?