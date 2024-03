Sony punta sulla forza della community per aiutare i gamer a finire i videogiochi

Sony ha annunciato un miglioramento della "Guida di gioco" di PlayStation 5 che sarà disponibile per una selezione di titoli nei prossimi mesi dell'anno: la Guida di gioco della community.

Guida di gioco è un servizio di Sony che consente ai gamer di accedere a consigli, suggerimenti o video senza uscire dal gameplay per "superare un livello, conquistare un trofeo o trovare un oggetto nascosto".

Con l'integrazione dei contenuti prodotti dalla community, Guida di gioco si arricchirà "ampliando la raccolta di suggerimenti di gioco utili con video generati automaticamente dall'azione di gioco dei gamer che hanno deciso di contribuire".

La rinnovata Guida di gioco sarà disponibile a tutti i giocatori, con o senza un abbonamento a PlayStation Plus. Nei titoli supportati, i gamer di PS5 potranno contribuire all'azione di gioco, visualizzare i consigli di altri giocatori o accedere ai suggerimenti della Guida di gioco creati dagli sviluppatori. Gli sviluppatori potranno continuare a creare i propri video suggeriti, come avviene nei titoli più popolari oggi disponibili, tra cui The Last of Us Parte II e Marvel's Spider-Man 2.

Guida di gioco della community si presenterà in modo simile all'attuale Guida di gioco. Chi si troverà in una situazione difficile e avrà bisogno di aiuto non dovrà far altro che premere il tasto PS sul controller per aprire il Centro di controllo e cercare una scheda azione con l'icona "Contiene suggerimenti".

Oltre ai suggerimenti generati dagli sviluppatori, presto compariranno anche suggerimenti con la dicitura "Guida di gioco della community", in modo da indicare che la clip è stata generata dai video di gioco di altri gamer. La Guida di gioco è disponibile anche su PlayStation App, in modo da poter usare lo smartphone per accedere a questi suggerimenti senza occupare spazio sulla schermata di gioco.

Chi desidera contribuire alla "Guida di gioco della community" potrà farlo dal menu delle Impostazioni, seguendo il seguente percorso:

Vai a [Catture e trasmissioni] >[Catture] > [Catture automatiche] > [Guida di gioco della community], quindi seleziona [Partecipa] per registrarti al programma.

Sony spiega che si potrà fissare un limite di cattura mensile per decidere il numero di video acquisibili. Una volta attivate le impostazioni, PS5 acquisirà automaticamente un video quando si completerà una determinata attività in un gioco.

Il video verrà esaminato da un moderatore e, se approvato, pubblicato come suggerimento per gli altri gamer. I video verranno rimossi dalla console una volta caricati sui server, pertanto non occuperanno lo spazio di archiviazione della console.

Per quanto concerne la privacy, la casa nipponica afferma che verranno caricate soltanto le riprese di gioco così come sono, "pertanto l'audio e le immagini della tua webcam, del tuo microfono o della chat del party non saranno condivisi con il moderatore o con la community". Sarà inoltre possibile controllare i video pubblicati dal menu delle impostazioni e rimuoverli in qualsiasi momento.