PS5 Pro? Inutile. Xbox? Tutti i giochi arriveranno su PS5 e dubbi sul supporto alla console. Le voci dall'ultima GDC

Christopher Dring di GameIndustry ha pubblicato un video nel quale riporta alcune voci raccolte all'ultima GDC. A quanto pare, gli sviluppatori non condividono l'esigenza di console mid-gen così come iniziano a dubitare sulla reale utilità di supportare Xbox. Insomma, novità poco entusiasmanti per i videogiocatori.

Partiamo prima da PS5 Pro, un aggiornamento che segue una strategia sorta con la precedente generazione, ma apparentemente destinata al fallimento già con quella attuale. In particolare, alcuni sviluppatori avrebbero riferito a Dring che le risorse per ottimizzare i giochi anche su un'ulteriore variante della console non verrebbero concesse, di conseguenza la potenza in più a disposizione non verrebbe sfruttata.

Inoltre, l'attuale generazione di console, complice la pandemia da COVID-19, è partita a rilento e si porta dietro ancora lo strascico di una tabella di marcia spostata notevolmente in avanti. In sostanza, secondo la comunità degli sviluppatori, solo i fan più fedeli farebbero l'aggiornamento alla versione Pro, in quanto sul fronte del software l'offerta è ancora limitata.

"Un paio di aziende mi hanno detto che questa [nuova console] non farà crescere il mercato, non sposterà l'ago della bilancia. Questa generazione non sembra neanche essere iniziata, figuriamoci se sente il bisogno di un aggiornamento di metà generazione. Che ne dite di mettere in piedi un software originale e che sembri di nuova generazione?" ha incalzato Dring nel video.

Ma non è la parte più sconfortante: alcune aziende pare stiano seriamente valutando se continuare il supporto a Xbox. Stando a quanto appreso da Dring, le vendite software ottenute attraverso la console di Microsoft sono già adesso insoddisfacenti.

Inoltre, pare che la quasi totalità dei giochi disponibili su Xbox arriveranno anche su PlayStation, seppur non subito. Questo, secondo alcuni sviluppatori, porterà la console ad essere ancor meno popolare e renderà la fase di ottimizzazione un costo insostenibile per gli editori.

"La frase che ho sentito da una grande azienda che l'anno scorso ha pubblicato un importante titolo è stata: 'Non capisco perché ci siamo presi la briga di supportarla'. "In un precedente podcast abbiamo appreso che alcuni rivenditori in Europa stanno riducendo le scorte di giochi Xbox o in alcuni casi li stanno perfino rimuovendo dal catalogo" ha detto Dring. "Adesso sappiamo che anche gli editori di terze parti si stanno allontanando: 'stiamo facendo enormi sforzi per realizzare una versione per Series S e una per Series X quando, ad essere onesti, per noi il mercato è PS5 e PC'".

Naturalmente, non sono mancate le riflessioni su Game Pass che al momento sembra essere il vero motore della piattaforma Xbox. Dring sembra aver raccolto pareri discordanti al riguardo poiché alcuni sviluppatori lo valutano come un modello di distribuzione ottimale, altri invece ritengono che limiti il successo di un gioco, perché viene lanciato tra una miriade di altri titoli.

Insomma, quello che emerge dalla GDC è che questa generazione sembra aver prodotto decisamente meno valore di quanto ci si aspettasse, con Microsoft che rappresenta il più grande punto interrogativo del settore. Va però precisato che quelle riportate da Dring sono voci e riflessioni raccolte da singoli rappresentanti o dipendenti delle varie società e non necessariamente rappresentano la strategia che queste intendono adottare. Ciò che è certo è che l'industria dei videogiochi sta attraversando una profonda crisi e il malcontento sembra crescere.