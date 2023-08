Sony ha venduto 3,3 milioni di PlayStation 5 nell'ultimo trimestre: quota 42 milioni in avvicinamento

Sony ha raggiunto 41,7 milioni di console PlayStation 5 dal lancio al 30 giugno. Il dato emerge dai dati trimestrali diffusi nelle scorse ore e segna un dato al rialzo di quasi 2 milioni di unità sui 40 milioni di unità annunciati sul finire di luglio (evidentemente comunicati ad alcune settimane dal raggiungimento del traguardo).

Nell'ultimo trimestre (Q1 2023, fiscalmente parlando) la casa nipponica ha venduto 3,3 milioni di unità, valore in crescita del 38% sull'anno precedente, auspicandosi di tenere un ritmo ancora migliore in futuro per raggiungere il target di 25 milioni di PS5 vendute nell'intero anno fiscale (entro fine marzo 2024).

La divisione Game & Network di Sony ha raggiunto un fatturato di 771 miliardi di yen, un dato in aumento di quasi il 28% rispetto all'anno precedente, con una contrazione dell'utile operativo per via delle spese sostenute per l'acquisto di Bungie. Secondo la società, oltre a un impatto legato al valore della valuta, a spingere i conti ci hanno pensato sia le vendite di hardware che di giochi "non first party".

Per quanto riguarda i giochi venduti per PS5 e PS4, nel trimestre è stata raggiunta la cifra di 56,5 milioni di unità, un dato in crescita sui 47,2 milioni di un anno fa. Del totale, 6,6 milioni sono first party, un dato in linea con 12 mesi fa. Da segnalare che il 72% dei giochi venduti nel corso del primo trimestre dell'anno fiscale è costituito da titoli in digitale, un dato in contrazione sul 79% di un anno fa ma che sottolinea l'ormai costante declino dei supporti fisici.

"Crediamo che ci sia ampia possibilità di raggiungere l'obiettivo", ha dichiarato il presidente di Sony, Hiroki Totoki, parlando del target annuale di PS5. Oltre a contare su giochi come Marvel's Spider-Man 2, Call of Duty: Modern Warfare III e molti altri, la società ha intenzione di spingere le vendite della console grazie a promozioni in diverse aree geografiche.