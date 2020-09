Sony ha pensato a una PS5 depotenziata come la Xbox Series S, ma ha lasciato perdere

La guerra dei prezzi si è accesa con l'annuncio da parte di Microsoft che Xbox Series S sarebbe costata 299 €. Sony ha risposto con un 399 € per PlayStation 5 Digital Edition che, a differenza della prima, non avrà hardware depotenziato rispetto alla sorella maggiore a 499 €.

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment ha detto al sito web AV Watch che Sony ha preso in considerazione una PS5 in stile Xbox Series S ma "di aver scartato questa eventualità perché alcuni dirigenti hanno ritenuto fosse troppo problematica". Ryan ha spiegato che la sua società ha svolto molte ricerche per capire se ci fossero le condizioni per una console più economica, ma ha affermato che le console "a basso prezzo e a specifiche ridotte storicamente non hanno portato grandi risultati".

Ryan ha spiegato che Sony punta a fornire ai giocatori un sistema che sia all'avanguardia e che porti realmente verso una nuova generazione di videogiochi, supportando l'output 4K e i display 4K. "Sulla base della nostra ricerca, è chiaro che le persone che acquistano una console di gioco vogliono continuare a usarla per quattro, cinque, sei o anche sette anni", ha detto Ryan. “Vogliono pensare di aver comprato un prodotto che resista alla prova del tempo e che non risulti obsoleto in due o tre anni".

, conclude il CEO di Sony Interactive Entertainment. Come rivelato da Microsoft, Xbox Series S punta alle risoluzioni 1080p-1440p invece del 4K della di Xbox Series X, ha una GPU meno potente e una quantità inferiore di memoria GDDR6. La CPU è invece identica, anche se funziona a una frequenza di clock leggermente inferiore. Qui una panoramica completa delle differenze fra Xbox Series S e X

Allo stesso tempo, Sony dovrebbe ammettere che il prezzo di Xbox Series S l'ha messa in seria difficoltà, fino a dover fissare un prezzo di 399€ per la sua PS5 Digital Edition, una console che ha un hardware di nuova generazione. Non a caso i prezzi delle nuove PlayStation 5 sono stati annunciati a stretto giro rispetto agli annunci di Microsoft Xbox.