Sony fa retromarcia su Horizon, ma gli upgrade da PS4 a PS5 dei titoli first-party costeranno 10 euro

Dopo le polemiche dei fan scaturite dalla decisione di riservare l'upgrade da PS4 a PS5 di Horizon Forbidden West alle sole limited edition, Sony ha annunciato una retromarcia: anche chi acquisterà le versioni Standard e Special Edition potrà scaricare l'aggiornamento, senza costi aggiuntivi, su PS5. Insomma, se acquisterete il gioco su PS4 e poi passerete a PS5, potrete scaricare l'update migliorativo in modo automatico e senza spendere un euro.

In un aggiornamento del post pubblicato sul PS Blog, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha fatto mea culpa: "È abbondantemente chiaro che le offerte di preordine che abbiamo confermato hanno mancato il bersaglio".

"L'anno scorso ci siamo impegnati a fornire aggiornamenti gratuiti per i nostri titoli di lancio cross-gen, che includevano Horizon Forbidden West. Mentre il profondo impatto della pandemia ha spinto Forbidden West fuori dalla finestra di lancio che avevamo previsto inizialmente, manterremo la nostra offerta: i giocatori che acquisteranno Horizon Forbidden West su PlayStation 4 potranno eseguire l'aggiornamento alla versione PlayStation 5 gratuitamente".

Jim Ryan aggiunge però che "in futuro, i titoli first-party cross-gen esclusivi di PlayStation (i nuovi rilasci su PS4 e PS5), sia digitali che fisici, offriranno un'opzione di aggiornamento digitale da PS4 a PS5 a 10 euro. Questo si applicherà al prossimo God of War e Gran Turismo 7 e a qualsiasi altro titolo esclusivo per PS4 e PS5 cross-gen pubblicato da Sony Interactive Entertainment".