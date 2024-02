Sony dice addio alle password: le passkey arrivano anche sulle console PlayStation

Seguendo l'esempio di Meta e di tante altre aziende che operano nel settore tech, anche Sony Interactive Entertainment sceglie di abbandonare le password a favore delle passkey.

La tecnologia alla base di queste 'chiavi d'accesso' è nata con l'obiettivo di sostituire, per l'appunto, le tradizionali password, da molti considerate poco sicure - se non addirittura obsolete. Da oggi gli utenti PlayStation possono quindi attivare una passkey per autenticarsi sul proprio account PSN in modo più rapido e sicuro. Ecco quali sono i vantaggi per i giocatori.

PlayStation: come ottenere e attivare una passkey

"Storicamente, una sfida per Sony Interactive e per l'industria tecnologica e dei videogiochi nel suo complesso è stata l'uso delle password, che è stato un limite sia per quanto riguarda la protezione dell'identità che per quanto riguarda la rapidità e la facilità di accesso alle esperienze nel caso una di esse venga dimenticata, compromessa o sia, semplicemente, difficile da inserire su un determinato dispositivo", spiega SIE nel comunicato in cui annuncia il lancio globale delle passkey.

"[...] Crediamo che le passkey siano il prossimo passo nell'offrire alla nostra community un metodo più comodo e sicuro per accedere e sfruttare tutte le fantastiche esperienze che PlayStation ha da offrire". Da oggi gli utenti PlayStation possono quindi iniziare ad utilizzare le passkey.

La chiave d'accesso generata sostituirà la password utilizzata precedentemente per accedere al PlayStation Network. La passkey è legata al proprio account, non può essere indovinata né riutilizzata ed è accessibile solo all'utente. Nel caso delle passkey PlayStation, queste consentiranno agli utenti di accedere anche ad altri servizi gestiti da Sony.

Per impostare una chiave d'accesso sarà necessario visitare la sezione Sicurezza delle impostazioni di Gestione account su PS5, PS4, computer o su un dispositivo mobile. In alternativa, vi suggeriamo di visitare questa pagina ed effettuare il login al vostro account PSN. Seguendo le istruzioni per la creazione della chiave d'accesso, vi comparirà il seguente messaggio: "Usa una chiave di accesso per accedere in modo rapido e sicuro utilizzando l'impronta digitale, il volto o un altro metodo di sicurezza del tuo computer o dispositivo mobile".

"[...] La tecnologia evolve nel tempo e insieme a ciò vi è la necessità di nuovi standard per proteggere gli utenti", aggiunge Sony nel suddetto comunicato. "Le passkey rientrano tra i progressi mirati a mantenere sicura e protetta la nostra community di giocatori".