Sony continuerà a supportare PS4, parola del CEO di PlayStation

PlayStation 5 è appena approdata nei negozi di tutto il mondo, per poi sparire dalla circolazione a causa dell'ormai nota carenza di scorte. Eppure sono ancora molti i giocatori attivi ogni giorno su PS4, la "vecchia" console che, per fortuna, continuerà a ricevere pieno supporto da parte di Sony: lo garantisce lo stesso Jim Ryan, CEO della divisione Interactive Entertainment del colosso nipponico.

PlayStation 4 affiancherà PS5 ancora per qualche anno

Jim Ryan aveva recentemente commentato la questione dei giochi cross-gen, ovvero di titoli come Spider-Man: Miles Morales e il futuro Horizon: Forbidden West che approderanno anche su PlayStation 4. In occasione di un'intervista, il CEO di SIE spiegava: "Ci sono circa 114 milioni di PS4 nel mondo, gli utenti che passano a PS5 rappresentano un numero piccolo. Per noi, la community di PlayStation 4 resterà incredibilmente importante per il 2020, il 2021 e il 2022, perché in questi tre anni sarà la community PlayStation più grande di sempre".

Scambiando quattro chiacchiere con EDGE Magazine, Ryan ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, rispondendo ad ulteriori domande circa le prossime produzioni PlayStation. "Sentiamo di avere una responsabilità nei confronti di una community (PS4) molto grande, così come abbiamo l'opportunità di continuare a realizzare fantastici giochi PS4 finché ce n'è bisogno".

Ryan difende a spada tratta questa decisione e risponde indirettamente alle critiche dei fan che si aspettavano un focus diretto sulla next-gen. "Penso sia la cosa giusa da fare, la cosa razionale da fare". Volendo però rassicurare gli utenti PS5, che attendono trepidamente nuovi tripla-A, il dirigente sottolinea che "con il passare del tempo, vedrete sempre più enfasi sullo sviluppo per PS5".

Come anticipatovi, PlayStation 5 continua a essere uno dei prodotti più desiderati, e introvabili, del 2020. Giovedì scorso, 3 novembre, catene come quella di Euronics hanno potuto riaprire le vendite della console dando il via a code di migliaia di persone - si è arrivati a 100.000 utenti collegati. Dopo una lunga attesa, le poche unità disponibili sono andate tutte esaurite nel giro di pochi minuti.