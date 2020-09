Sonic the Hedgehog verso i 30 anni della serie: ecco le iniziative di SEGA

Nell'ormai lontano 23 giugno del 1991, Sonic the Hedgehog ufficializzava il suo debutto nel mondo dei videogiochi con l'omonimo titolo per SEGA Mega Drive. Il 2021 sarà dunque l'anno dei festeggiamenti: sarà la stessa compagnia nipponica a celebrare il 30° anniversario del riccio blu, attraverso una serie di iniziative dedicate a tutti i fan del franchise.

Sonic spegnerà 30 candeline: SEGA prepara il merchandising

Per celebrare il prossimo traguardo della serie, SEGA ha realizzato un esclusivo logo per i 30 anni di Sonic the Hedgehog, il quale accompagnerà le iniziative e gli annunci organizzati dalla società per il 2021. Il merchandising celebrativo includerà un'esclusiva gamma di Funko POP! e persino una linea d'abbigliamento ispirata allo storico personaggio videoludico; troveremo anche un'inedita serie a fumetti, realizzata in collaborazione con IDW Publishing.

"Sonic è stato un beniamino del pubblico, sin dalla sua nascita nel 1991. [...] Questa solida base ha permesso a Sonic di entrare in contatto con milioni di fan, dai bambini e dalle famiglie ai giovani adulti e a coloro che sono cresciuti con questo marchio negli anni '90", ha dichiarato Alex Gomez di SEGA of America, nell'ambito di un'intervista concessa a GamesBeat.

Da un'altra partnership con Dark Horse Comics nasce invece uno dei prodotti più interessanti di questo 30° anniversario: la Encyclo-speed-ia. Questo volume - dal nome a dir poco geniale - raccoglierà in ben 256 pagine tutte le informazioni e le curiosità sul mondo di Sonic e sui suoi personaggi più o meno noti.

L'enciclopedia è dedicata principalmente ai giochi della serie SEGA, mancheranno dunque eventuali approfondimenti sulle numerose serie animate e sulle pellicole cinematografiche - come il più recente Sonic - Il film (2020) diretto da Jeff Fowler.

Come spiega lo stesso Gomez: "Ci sono molti contenuti a cui attingere dopo 30 anni [...]. Potremmo facilmente riempire intere enciclopedie solo con i cartoni animati e i fumetti, ma per il momento preferiamo realizzare una guida a 30 anni di giochi di Sonic, la più completa che sia mai stata pubblicata". La Encyclo-speed-ia sarà disponibile dal 1 giugno 2021.