Sonic the Hedgehog: ci saranno un terzo film e una serie live action

Paramount Pictures e SEGA hanno annunciato che il terzo film per il cinema di Sonic e la prima serie live-action di Sonic sono in sviluppo. La serie è prevista per il 2023, sarà trasmessa su Paramount+ e vedrà il personaggio di Knuckles, doppiato da Idris Elba, che apparirà anche in Sonic the Hedgehog 2, appena annunciato.

Sonic the Hedgehog 3 è realtà

Basata sul blockbuster videoludico di SEGA, la serie cinematografica di Sonic The Hedgehog racconterà la storia del porcospino più veloce del mondo che scopre la sua nuova casa sulla Terra. Il primo capitolo della serie cinematografica, un commedia d'avventura live-action uscita nel febbraio del 2020, racconta la storia di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden), che uniscono le forze per difendere il pianeta dal genio diabolico del Dr. Robotnik (Jim Carrey), che complotta per dominare il mondo. Il film per famiglie vede anche la partecipazione di Tika Sumpter e Ben Schwartz, doppiatore di Sonic.

Si è trattato di un film di enorme successo, fra i migliori adattamenti da videogioco a cinema per quanto riguarda il box office con quasi 320 milioni di dollari al botteghino internazionale.

Quanto al secondo capitolo, invece, è previsto per aprile di quest'anno e riproporrà il cast originale, con un ritorno della regia di Jeff Fowler abbinata alla scrittura di Pat Casey e Josh Miller. Alla produzione ci sono Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara, mentre Haruki Satomi, Nan Morales e Tim Miller si occuperanno delle produzione esecutiva.