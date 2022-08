Skull and Bones: specifiche, caratteristiche e software anti-cheat per PC

Skull and Bones è un gioco multiplayer basato su un mondo aperto in cui le navi e le relative battaglie navali avranno un ruolo centrale nell'esperienza. Uno degli aspetti più importanti riguarderà la possibilità di costruire e personalizzare la propria nave dei pirati. Saranno disponibili numerosi equipaggiamenti divisi tra armi e armature per il veliero oltre che, naturalmente, i classici elementi estetici che garantiscono quel tocco di personalità in più (altri dettagli qui).

In occasione della Gamescom, Ubisoft ha rivelato diversi dettagli sulla versione PC di Skull and Bones. Nel corso del loro viaggio piratesco, i giocatori per PC potranno adattare la loro esperienza alle loro esigenze e godere di un'ampia gamma di ambientazioni e caratteristiche, tra cui 4K con HDR, nessun blocco del frame rate e supporto a Ray Tracing, DLSS e FSR. Inoltre, sarà possibile modificare le opzioni nelle impostazioni avanzate di input e creare un'esperienza personalizzata.

Anche se i giocatori possono navigare nei pericolosi mari di Skull and Bones da soli, il gioco è più adatto a essere vissuto con un massimo di altri due amici o giocatori incontrati. Per garantire un'esperienza coinvolgente online, Skull and Bones offre un sistema di matchmaking bilanciato. I giocatori, infatti, saranno inseriti nei server in base al loro livello e alle loro preferenze in termini di PvP. Potranno anche segnalare o bloccare altri giocatori che si comportano in modo scorretto durante il gioco.

Inoltre, Ubisoft mette a disposizione server fisici con ridondanza modulare e server Cloud che si integrano a vicenda durante i picchi di alta attività per limitare i tempi di attesa. I siti di server dedicati di Ubisoft si trovano in Nord e Sud America, Europa, Asia, Sud Africa e Oceania. Inoltre, battlEye monitorerà il gioco in tempo reale. Se verranno stati utilizzati e rilevati dei cheat per ottenere un vantaggio sleale, i giocatori verranno banditi in modo permanente alla prima infrazione.

Skull and Bones sarà disponibile l'8 novembre per Xbox Series X | S, PlayStation 5, Stadia e Windows PC attraverso l'Ubisoft Store e l'Epic Games Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna. Maggiori informazioni a questo indirizzo.