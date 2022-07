Skull and Bones: Ubisoft annuncia la data d'uscita del gioco a tema piratesco

Ubisoft ha finalmente rivelato la data di uscita di Skull and Bones, gioco annunciato nel lontano 2017 incentrato sulla vita dei pirati. Il titolo sarà disponibile l'8 novembre su PC (Epic Games e Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna.

Si tratta di un gioco multiplayer basato su un mondo aperto in cui le navi e le relative battaglie navali avranno un ruolo centrale nell'esperienza. Uno degli aspetti più importanti sottolineati dal publisher è proprio la possibilità di "costruire" la propria nave rendendola unica. Saranno disponibili numerosi equipaggiamenti divisi tra armi e armature per il veliero oltre che, naturalmente, i classici elementi estetici che garantiscono quel tocco di personalità in più.

L'avventura potrà essere intrapresa sia come giocatore singolo che in multigiocatore in compagnia di due amici, il che lascia intendere che la grandezza massima del party sarà di 3 giocatori. Non mancano neanche elementi RPG, grazie alla possibilità di creare fino a 12 navi diverse così da adattare le diverse imbarcazioni ad ogni attività, prediligendo ad esempio la velocità di crociera alla potenza di fuoco.

Naturalmente, non mancheranno le fasi sulla terra ferma durante le quali con il nostro pirata potremo seminare il panico nei forti nemici. Ubisoft ha anche specificato che il gioco avrà sia una componente PvE che una PvEvP, ragione per cui non ci sarebbero modalità dedicate allo scontro tra i giocatori, ma il tutto si svilupperà in armonia con il mondo di gioco. Il publisher ha anche rilasciato un lungo video in cui viene analizzato il gameplay.

Il gioco sarà distribuito in due versioni: Standard Edition e Premium Edition. La seconda si differenzia per una serie di contenuti digitali aggiuntivi offerti ai giocatori, a partire dall'art book e dalla colonna sonora. Non mancano, poi, i contenuti in game che comprendono: due missioni extra, la collezione "La Ballata di Ossa insanguinate" e un gettone per il Pass Contrabbando. Infine, tutti i giocatori che effettuano il preordine riceveranno il pacchetto "Sua Altezza Marina" che include una serie di cosmetici esclusivi per il lancio.

Rimane solo un dubbio: arriverà anche su PS4 e Xbox One? Sfortunatamente per i giocatori legati alla vecchia generazione di console sembrerebbe proprio di no.