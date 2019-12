Shadowgun War Games arriverà nei primi mesi del 2020: già 500 mila registrazioni

Shadowgun War Games può già vantare 500 mila pre-registrazioni su Google Play e App Store, i due store attraverso i quali il nuovo sparatutto mobile free-to-play verrà reso disponibile nella prima parte del 2020. La pre-registrazione consente agli utenti di ricevere una notifica quando il gioco sarà disponibile.

Si tratta di un volume notevole di giocatori interessati, che già da adesso decreta un lancio di successo per uno sparatutto che promette di portare l'adrenalina e la profondità strategica di Overwatch nel contesto mobile. Shadowgun War Games è basato sulla piattaforma tecnologica Unity già vista in azione nel caso di Shadowgun Legends, ottimizzata in particolar modo per il gioco tramite Asus ROG Phone II con l'obiettivo di offrire un'esperienza da console sullo smartphone.

Shadowgun War Games è uno sparatutto 5 contro 5 che prende elementi dagli sparatutto classici e da quelli con eroi. In Shadowgun War Games ciascun giocatore ha le sue armi e le sue abilità e deve cooperare con gli altri membri del team per riuscire a vincere le partite. La modalità di gioco principale prevede la cattura della bandiera, da classico schema della tradizione degli sparatutto, qui condito dalla presenza degli eroi con abilità specifiche. Abbiamo già parlato di Shadowgun War Games qui.

