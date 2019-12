Senua's Saga: Hellblade 2, confermata l'uscita su PC

Dopo aver apprezzato il sorprendente Hellblade: Senua’s Sacrifice, abbiamo accolto con grande piacere l’annuncio del suo sequel, quel Senua’s Saga: Hellblade 2 che ha stupito tutti gli spettatori dei recenti The Game Awards 2019. In tale occasione abbiamo infatti assistito al primo, spettacolare filmato dedicato alla prossima produzione di Ninja Theory, che annunciava la release esclusiva per Xbox Series X.

Hellblade 2 non sarà però un’esclusiva assoluta della prossima ammiraglia Microsoft, dal momento che potremo giocarlo anche su PC.

Microsoft conferma: Hellblade 2 arriverà anche su PC

A darci la buona notizia è Aaron Greenberg, General Manager, Games Marketing di Xbox. Rispondendo alla domanda di un fan su Twitter, Greenberg ha confermato l’esclusività di Senua’s Saga: Hellblade 2 per Xbox Series X e… PC. Con ogni probabilità il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, disponibile - ricordiamo - anche su Windows 10 con il piano Ultimate.

It’s being made exclusively for Xbox and PC. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) 18 dicembre 2019

Ufficializzando la release di Hellblade 2 per PC, Microsoft rafforza la sua libreria Xbox Play Anywhere, che da qualche anno permette agli utenti di mouse e tastiera di mettere le mani su tutte le recenti esclusive Xbox - e non solo, grazie ad un’abbondante selezione di titoli multipiattaforma.

Tornando a Senua’s Saga, tutto ciò che sappiamo della nuova opera di Ninja Theory è contenuto nel trailer, realizzato interamente con il motore di gioco. Tornerà ovviamente Senua, protagonista di quello che sembra un vero e proprio sequel, che questa volta potrà contare su un budget più generoso di quello investito per il primo capitolo. Quest’ultimo, in ogni caso, si era comportato molto bene su PC, superando le più rosee aspettative del team di sviluppo.

Ricordiamo che Senua’s Saga: Hellblade 2 non ha ancora una data di rilascio ufficiale, ma ipotizziamo che arriverà dopo le festività natalizie del 2020, ovvero la finestra di lancio scelta da Microsoft per Xbox Series X.