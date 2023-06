Secretlab X Valorant: arrivano le sedie TITAN Evo dedicate allo sparatutto di Riot Games

Dopo la recente partnership con Blizzard Entertainment a tema Diablo 4, Secreatlab inaugura una nuova collaborazione con un altro grande produttore della game industry. Viene infatti lanciata la collezione TITAN Evo dedicata a Valorant, acclamato sparatutto targato Riot Games (League of Legensds). La popolare sedia da gaming - che abbiamo analizzato nella nostra recensione - viene rilanciata con tre nuovi modelli che faranno felici i fan dell'FPS competitivo.

Secretlab TITAN Evo: arrivano le Valorant Edition



"Presentiamo la Collezione Secretlab Valorant, il primo merchandise autorizzato da Valorant, creato in collaborazione con Riot Games", così Secretlab annuncia il lancio dei nuovi modelli di TITAN Evo brandizzati Valorant. "Dai distintivi colori blu e rosso ai simboli dell'Agente ricamati lungo i lati, la sedia da gaming Secretlab TITAN Evo Valorant Edition cattura meticolosamente gli elementi di design preferiti dai fan del gioco visivamente iconico".

Come vi anticipavamo, sono tre i modelli della collezione che porta il nome di Valorant. Si parte da una versione 'classica', decorata con il logo e i colori dello sparatutto di Riot. Ci sono poi la Jett e la Reyna Edition, dedicate a due dei personaggi più amati del variegato roster di gioco.

Tutte e tre le versioni sono rivestite nella similpelle ibrida Secretlab NEO e integrano le nuove funzionalità introdotte con il modello TITAN Evo 2022, tra cui l'innovativo sistema L-ADAPT con cui è possibile regolare e direzionare il supporto lombare. C'è però un'altra piccola chicca per i fan di Valorant, ovvero un accessorio che richiama il logo di Riot Games e che potrà essere agganciato alla sedia. Non mancano il cuscino magnetico e i braccioli CloudSwap in PU.

Sul marketplace ufficiale di Secretlab, le TITAN Evo Reyna e Jett Edition sono vendute al prezzo consigliato di 674 euro e sono disponibili nei soli formati Regular e XL. Il modello Valorant è disponibile nelle taglie Small, Regular e XL a un prezzo di partenza di 644 euro.

Queste 'limited edition' arrivano a pochi giorni dal lancio di Valorant: Episodio 7, ovvero la nuova stagione competitiva durante la quale verrà lanciato un nuovo agente, Deadlock, e la nuova modalità Team Deathmatch: l'obiettivo di TDM è quello di arrivare a 100 Uccisioni prima della squadra avversaria. Per la game mode sono state realizzate tre nuove mappe apposite.