Secondo il produttore di Final Fantasy è il momento di rimuovere i numeri dal titolo

Intervistato da GQ, Naoki Yoshida, produttore di Final Fantasy, ha discusso della possibilità di rimuovere i numeri dal titolo dei prossimi giochi della serie. La ragione risiederebbe nel marketing, poiché la numerazione potrebbe indurre che sia necessario giocare i precedenti, ma non solo.

Secondo Yoshida, la nomenclatura numerata di Final Fantasy comporta alcuni limiti sul piano delle vendite. Primo tra tutti la sequenzialità dei vari capitoli, inducendo il pensiero che si tratti di una storia continuativa e non di storie a sé stanti come avviene ormai da 35 anni – salvo rari capitoli che hanno ricevuto un sequel diretto.

"Forse è arrivato il momento di rimuovere i numeri dal titolo. Ad esempio, c'è Final Fantasy 14. Arriva un nuovo giocatore che pensa 'Aspetta un attimo, perché dovrei giocare a Final Fantasy 14 quando è disponibile Final Fantasy 16?'. Perché non lo chiamiamo semplicemente Final Fantasy Online – basta eliminare del tutto il numero, e questo rende più semplice capirlo" ha dichiarato Yoshida a GQ.

"Credo fermamente che, poiché le 'Final Fantasies' hanno tutte storie, personaggi e ambientazioni uniche, sono riuscite a reggere [il mercato, ndr] per 35 anni. Se questa fosse stata una storia portata avanti per 35 anni, penseresti che siamo a corto di idee" ha poi continuato.

In effetti è ormai un sapere comune il fatto che ogni capitolo di Final Fantasy abbia una storia a sé e che quindi non è necessario recuperare i precedenti per giocare all'ultimo disponibile. Discorso un po' diverso per Final Fantasy 14 che, pur avendo una storia ben strutturata, è un MMO in continua espansione e si discosta dai titoli tradizionali.

Tuttavia, sono molti gli esempi in cui la numerazione ha detto addio alla nomenclatura. Uno di questi è Assassin's Creed, che già con la saga di Ezio aveva preso le distanze dai numeri, per poi abbandonarli definitivamente dopo Assassin's Creed 4: Black Flag, il quale rappresenta in realtà il sesto capitolo della saga.

Nei giorni scorsi, invece, Warner Bros ha presentato Mortal Kombat 1, che seguirà Mortal Kombat 12. In questo caso, la scelta è stata dettata dalla proposizione di un universo alternativo rappresentando un vero e proprio reboot della saga, ma probabilmente proprio per ragioni di marketing, Ed Boon ha dovuto spiegare i motivi della decisione.

Insomma, si tratta di un argomento che a caldo può sembrare banale, ma che in realtà ha un peso importante sulla percezione del gioco da parte dei possibili acquirenti. Va comunque sottolineato che i numeri rappresentano quasi una caratteristica distintiva della saga di Final Fantasy, per cui nel caso di questa serie il discorso diventa ancor più complesso.

Voi cosa ne pensate, è arrivato il momento di abbandonare la numerazione, o è un tratto distintivo irrinunciabile per Final Fantasy?