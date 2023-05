Mortal Kombat 1: la reinterpretazione di un mito aprirà i preordini domani 19 maggio

Warner Bros. Games ha fissato l'apertura dei preordini di Mortal Kombat 1 per domani 19 maggio. A dispetto del nome, però, sarà un capitolo completamente nuovo della serie. Il gioco sarà disponibile in tre edizioni, sia fisiche che digitali, a partire dal 19 settembre 2023: Standard Edition, Premium Edition e Kollector's Edition.

Mortal Kombat 1 rappresenta una vera e propria rinascita del franchise che si forgia di numerosi elementi nuovi a partire proprio dalla trama. Il nuovo titolo proporrà una versione reimmaginata e inedita dei personaggi e sarà ambientato in un universo creato dal Dio del fuoco Liu Kang.

Il gioco prenderà le distanze dal passato e introdurrà numerosi cambiamenti inaspettati che coinvolgono le classiche rivalità e le storie personali di un'ampia schiera di personaggi tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage e tanti altri. Inoltre, introdurrà la nuova funzione "lottatori Kameo" che potranno assistere durante i match.

"Mortal Kombat 1 segna un nuovo inizio per il franchise e non potremmo essere più emozionati di condividere questa nuova storia, accompagnata dalla reinterpretazione dei personaggi classici, con i nostri fan", ha dichiarato Ed Boon, responsabile creativo di NetherRealm Studios e co-creatore di Mortal Kombat. "Inoltre, introdurremo i combattenti Kameo, che aggiungeranno al gruppo una schiera unica di compagni. Molto presto vi mostreremo con piacere questa feature e altri nuovi elementi di gioco".

Il gioco sarà rilasciato per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. La Premium Edition sarà accompagnata dal Kombat Pack che include: una skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (disponibile già dal day one), accesso anticipato a sei personaggi giocabili (rilasciati successivamente) e cinque nuovi lottatori Kameo (rilasciati successivamente), oltre a 1.250 cristalli di drago (valuta di gioco).

La Kollector's Edition, invece, si rivolge ai fan più affezionati e, oltre ai contenuti digitali della Premium Edition, include: una statua di 41 cm di Liu Kang realizzata da COARSE, una skin per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, una valigetta d'acciaio e 1.450 cristalli di drago in più per un totale di 2.700.

Con tutti i preordini sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile sin dal rilascio e l'accesso alla beta chiusa disponibile solo per Xbox Series X|S e PlayStation 5 che si terrà ad agosto. Maggiori informazioni saranno condivise da Warner Bros. Games direttamente sul sito ufficiale del gioco.