Screamer: il ritorno di un'icona delle corse arcade

Milestone annuncia il ritorno di Screamer, lo storico titolo racing del 1995. Presentato durante i The Game Awards 2024, il nuovo capitolo promette un’esperienza che combina velocità arcade, duelli in pista e una narrazione coinvolgente. Il gioco è atteso per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

Milestone riporta in pista Screamer, il leggendario titolo racing che nel 1995 fece la storia del genere. Nato dal genio creativo dello studio italiano (allora conosciuto come Graffiti), il gioco originale si impose come un punto di riferimento per le corse arcade su PC. La sua combinazione di velocità vertiginosa, ambientazioni dettagliate e un modello di guida accessibile ma appagante, e tutto basato sul controllo della derapata, conquistò migliaia di appassionati, rendendolo uno dei giochi più amati del decennio.

Durante i The Game Awards 2024, Milestone ha svelato il primo teaser del nuovo Screamer, con cui punta a reinventare il concetto di racing arcade. Il progetto attinge alle radici del titolo originale, integrandole con oltre tre decenni di esperienza dello studio. Tra le novità spiccano meccaniche di combattimento veicolare, una narrativa profonda ispirata agli anime e manga degli anni '80 e '90, e sequenze animate curate da Polygon Pictures, rinomato studio giapponese.

A completare il quadro, la presenza di Troy Baker, celebre attore noto per i suoi ruoli nei videogiochi, che darà voce e profondità emotiva al cast di personaggi. La trama ruoterà attorno a un torneo clandestino di corse su strada, organizzato da una figura enigmatica, in cui i piloti si confrontano non solo per la vittoria, ma anche per affrontare temi universali come ambizione, vendetta e amore. Una componente narrativa che per stile e tematiche sembra allontanare questo nuovo capitolo dal gioco originale.

L'uscita è prevista per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Milestone sembra determinata a riportare in auge una delle sue proprietà intellettuali più iconiche per offrire ai giocatori una nuova prospettiva sulle corse virtuali.