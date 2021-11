Saints Row: l'uscita è stata rinviata di sei mesi a causa del COVID-19

Lo scorso agosto, in occasione della Gamescom 2021, Volition aveva presentato Saints Row, reboot dell'omonima serie free roaming in arrivo su PC e sulle console di ultima e penultima generazione. Purtroppo, come altri progetti in dirittura d'arrivo anche quello di Volition ha subito dei rallentamenti a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Ecco dunque che il publisher Deep Silver annuncia il rinvio del gioco: l'uscita del frenetico gioco d'azione slitta di qualche mese.

Saints Row uscirà il 23 agosto 2022: l'annuncio ufficiale

L'industria videoludica si scontra ancora una volta con il COVID-19. Nel caso del nuovo Saints Row, il team di sviluppo ha sottovalutato l'impatto che la pandemia di Coronavirus avrebbe avuto sull'intera produzione: programmatori e designer continuano a lavorare da casa, ma l'intera squadra di Volition ha bisogno di tempo extra per raffinare l'aspetto del gioco e rilasciarlo nel migliore stato possibile. È quanto dichiara Jim Boone, direttore creativo di Saints Row presso Volition.

In un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Boone scrive: "La nostra priorità è quella di creare il miglior gioco di Saints Row e, se lo pubblicassimo nella data originale, non sarebbe all'altezza degli standard che ci siamo imposti e che voi vi aspettate e meritate. Il team ha solo bisogno di più tempo per rendere giustizia alla nostra visione".

L'uscita del gioco era originariamente prevista per il 25 febbraio 2022, ma la release è stata posticipata di sei mesi, più precisamente al 23 agosto 2022. Come specifica Jim Boone, il gioco è stato già completato e non necessita ulteriori cambiamenti: Volition deve solo perfezionare la loro creazione, rimuovendo gli eventuali bug e ottimizzandolo per tutte le piattaforme. "State tranquilli, non ci saranno cambiamenti alla storia o ai personaggi o a tutto ciò che abbiamo amorevolmente realizzato negli ultimi anni e che abbiamo già condiviso con voi".

Il reboot di Saints Row catapulterà i fan della serie in quel di Santo Ileso, una città immaginaria situata nel cuore del sudovest degli Stati Uniti. "In un mondo in cui il crimine dilaga e in cui fazioni di fuorilegge combattono per la supremazia, un gruppo di giovani intraprende un'avventura illegale per giungere in cima partendo da zero". L'action includerà un inedito sistema di personalizzazione per dar vita al proprio alter ego, così come un'innovativa modalità multiplayer co-op che consentirà ai giocatori di unirsi alle partite degli altri utenti in qualsiasi momento.

Ricordiamo che Saints Row arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il suddetto rinvio, il gioco sarà disponibile dal 23 agosto 2022.