Royal Mail: una collezione di francobolli dedicata ai videogiochi più amati degli anni '80 e '90

Dalla compagnia postale più importante del Regno Unito arriva un’interessante iniziativa dedicata al mondo dei videogiochi e, più precisamente, alle più grandi produzioni realizzate in terra bretone alla fine dello scorso secolo. Royal Mail ha così annunciato un’esclusiva collezione di francobolli raffiguranti alcuni titoli rilasciati tra gli anni ’80 e ’90, in cui troviamo giochi del calibro di Wipeout, Worms, Lemmings e molti altri.

Royal Mail: Lara Croft e colleghi sui francobolli inglesi

Video Games Presentation Pack è il nome del ghiotto kit di collezione che Royal Mail lancerà il prossimo 21 gennaio. Il pacchetto includerà otto francobolli in tiratura limitata e uno sheet che racconterà la storia di ciascun videogioco inserito in questa raccolta. A tal proposito, i titoli scelti dalla compagnia inglese sono i seguenti:

Elite (1984; BBC Micro, Acorn Electron)

(1984; BBC Micro, Acorn Electron) Dizzy (1987; ZX Spectrum)

(1987; ZX Spectrum) Populous (1989; Amiga, Atari ST, MS-DOS)

(1989; Amiga, Atari ST, MS-DOS) Lemmings (1991; Amiga)

(1991; Amiga) Micro Machines (1991; Nintendo Entertainment System)

(1991; Nintendo Entertainment System) Sensible Soccer (1992; Amiga, Atari ST)

(1992; Amiga, Atari ST) Worms (1995; Amiga)

(1995; Amiga) Wipeout (1995; PlayStation, Windows, MS-DOS)

Questi giochi non sono stati scelti solo per la loro grande popolarità negli anni ’80 e ’90: ogni titolo è legato in qualche modo al Regno Unito. Populous, ad esempio, è un RTS/god game ideato da Peter Molyneux, uno dei più famosi e acclamati game designer britannici; il futuristico racing game Wipeout è invece nato negli uffici di Psygnosis Limited, con sede a Liverpool, team responsabile - tra le altre cose - di 3D Lemmings.

Lara Croft non poteva certamente mancare all’appello. L’eroina inglese è ormai diventata uno dei personaggi più iconici dell’universo videoludico, ed è per questo motivo che meritava un trattamento speciale: ben quattro francobolli dedicati alla serie Tomb Raider, inaugurata nel 1996 con il primo capitolo sviluppato dallo studio britannico Core Design e pubblicato da Eidos Interactive.

Il Video Games Presentation Pack è attualmente disponibile al prezzo di 14,25 sterline. Sul sito di Royal Mail è possibile pre-ordinare altri bundle, tra cui un esclusivo kit con gli otto francobolli appena citati e una cornice in cui esporli (29,99£). Vi conviene fare in fretta: i bundle di Royal Mail potrebbero essere già in esaurimento.