Ron Gilbert non sapeva dell'annuncio del crossover tra Sea of Thieves e Monkey Island

Durante l'Xbox Showcase, i fan di Monkey Island hanno fatto un balzo sulla sedia appena si è sentito, improvvisamente, il celebre motivo musicale dell'avventura creata originalmente da Ron Gilbert con protagonista Guybrush Threepwood. È capitato quando è stato annunciato Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, DLC del celebre gioco ad ambientazione marittima di Rare che, ispirandosi allo stesso Monkey Island, vedrà il ritorno di personaggi famosi come Elaine, Murray, LeChuck, Guybrush, insieme a meccaniche di gioco ispirate dalla celebre avventura grafica punta e clicca.

Ma, a quanto pare, lo stesso Ron Gilbert è rimasto sorpreso, dato che sui social si è detto ignaro che questo annuncio sarebbe stato fatto durante l'Xbox Showcase. Non solo Gilbert non è coinvolto nel progetto, ma "non gli era stato nemmeno detto" che il DLC sarebbe stato annunciato. Rivelazioni che hanno comportato una certa delusione presso la community di appassionati di Monkey Island (anche se era chiaro dallo Showcase che si trattava di un semplice DLC di Sea of Thieves).

Gilbert, insieme al collega co-creatore di Monkey Island Dave Grossman, è tornato sulle rive di Melee Island l'anno scorso con Return to Monkey Island e i due non hanno escluso che ulteriori capitoli potranno arrivare in futuro.

Per quanto riguarda questo crossover, l'intera avventura, che può essere giocata da soli o in compagnia, si svolgerà in tre episodi che varranno distribuiti gratuitamente uno al mese a partire dal prossimo 20 luglio. Inoltre, il doppiatore originale di Guybrush Threepwood, Dominic Armato, tornerà a prestare la voce al "temibile pirata" per questo crossover.

"Risolvi enigmi, combatti con vari nemici e affronta prove inaspettate mentre provi a correggere situazioni che sono andate stranamente male e affrontare un pericolo incombente nato da poteri di entrambi i mondi", ha anticipato Rare quando ha annunciato il crossover.

Sea of Thieves è un titolo multiplayer la cui prima versione risale al 2018. Dalla prospettiva in prima persona i giocatori devono collaborare per affrontare vari tipi di avventure sui mari. Possono formare alleanze, ad esempio per gestire le varie risorse di una nave, o scontrarsi in duelli testa a testa. Nonostante qualche difficoltà iniziale, Sea of Thieves continua a essere uno dei titoli multiplayer più amati e giocati, soprattutto su Xbox.