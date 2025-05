Rockstar: il rinvio di GTA VI è un investimento che valeva la pena fare

Durante l'ultimo resoconto trimestrale agli investitori, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha condiviso il suo punto di vista sullo spostamento dell'uscita di GTA VI. Secondo il dirigente, si tratta di un investimento meritato per il free roaming Rockstar che consentirà allo studio di offrire un'esperienza rivoluzionaria.

"Credo che concedere a Rockstar più tempo per un progetto così rivoluzionario sia un investimento che vale la pena fare. L'ambizione e la complessità di Grand Theft Auto VI superano qualsiasi altro titolo precedente di Rockstar e il team è pronto a offrire un'esperienza d'intrattenimento straordinaria che supererà le aspettative dei giocatori" ha affermato il CEO.

Zelnick ha anche rivelato il tempo, decisamente lungo, che GTA VI ha richiesto per lo sviluppo. Il lavoro sul gioco, infatti, è entrato a pieno regime già nel 2020, dopo una precedente fase di preproduzione. Numeri alla mano, considerando l'uscita fissata per il 26 maggio 2026, il gioco ha richiesto ben più di 6 anni per essere completato.

"Grand Theft Auto VI ha iniziato lo sviluppo vero e proprio nel 2020, in seguito al grande successo di Red Dead Redemption 2 e oggi è la proprietà di intrattenimento più attesa di tutti i tempi" ha spiegato Zelnick. D'altronde, in soli 10 giorni, il nuovo trailer di GTA VI può contare oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Non rimane che attendere il 26 maggio del prossimo anno per mettere le mani su quello che si presenta come uno dei progetti più ambiziosi dell'intera storia dell'industria videoludica. Nel frattempo, non mancheranno grandi uscite sul fronte di Take-Two, prima tra tutte Borderlands 4, il cui rilascio è stato anticipato di 11 giorni e fissato per il prossimo 12 settembre.