Robocop: Rogue City rimandato a settembre con un nuovo trailer

Il publisher di Robocop: Rogue City, Nacon, ha annunciato un rinvio del gioco che sposta la data di lancio a settembre 2023. Insieme all'aggiornamento, però, è arrivato anche un nuovo trailer completamente incentrato sul gameplay che mostra il cyborg condurre un'indagine all'interno di una Detroit dominata dal crimine.

Anche in questo caso non si vede molto, ma è possibile farsi un'idea sul genere di gioco che Teyon intende proporre. Il titolo sarà un'avventura in prima persona che mescola fasi investigative con violenti scontri a fuoco, il tutto condito dai gadget tecnologici di cui l'agente della polizia è stato dotato.

Nelle fasi investigative, infatti, è possibile notare lo scanner con il quale Robocop analizza persone e prove, oltre che la connessione con la centrale che fornirà aggiornamenti in tempo reale, come un mandato di arresto o di perquisizione.

Le fasi di shooting, invece, sono nel classico stile degli fps con l'aggiunta di alcune funzioni che riportano alla mente Fallout. Come si può notare nel trailer, infatti, lo scanner integrato nel casco dell'agente bionico consente di individuare i nemici e piazzare colpi precisi nella loro direzione – S.P.A.V. sei tu?

Ad ogni modo, le informazioni sono ancora scarne e quello sopra rappresenta il primo vero scorcio di gameplay mostrato dalla software house. Non rimane che attendere e sperare che il nuovo titolo possa rappresentare un riscatto per la software house polacca che ha già lavorato a brand storici con Rambo e Terminator: Resistance, i quali però non hanno esattamente entusiasmato.