50 Cent ci ha ingannati? In sviluppo una serie TV soprannominata Vice City, ma (forse) non c'entra GTA

Ricordate la notizia secondo cui 50 Cent sarebbe impegnato nella realizzazione di una serie TV su GTA Vice City? Ebbene, non sarebbe vera, o meglio rischiamo di trovarci davanti a un clamoroso caso di omonimia.

Secondo quanto riportato da Deadline, il produttore e rapper Curtis "50 Cent" Jackson sarebbe impegnato con la sua G-Unit Film & Television su Vice City, nome che identificherebbe una nuova serie originale destinata ad approdare sul servizio di streaming Paramount+.

Purtroppo Vice City - titolo provvisorio - non avrebbe nulla a che fare con la serie di videogiochi Grand Theft Auto. "Vice City narra le vicende di tre amici ed ex soldati che tornano nella loro città natale di Miami a metà degli anni '80 dopo essere stati congedati con disonore dall'esercito per il loro coinvolgimento nello scandalo Iran-Contra", spiega Deadline.

"Caduti in disgrazia e dimenticati dal paese che hanno servito e senza buone prospettive di lavoro, i tre amici collaborano con un misterioso immigrato colombiano, unendo le loro esigenze finanziarie e le loro ambizioni criminali per formare una banda di rapinatori. Alimentati dal bisogno di dollari, percorrono un percorso violento e pericoloso alla ricerca del sogno americano".

La storia potrebbe ricordare un GTA, ma non sembra che Rockstar Games sia coinvolta nel progetto, tanto che il post su Instagram con cui 50 Cent aveva anticipato la realizzazione della serie TV, usando il logo della nota produzione videoludica, è stato poi rimosso.

Rockstar è sempre rimasta reticente verso qualsiasi adattamento di Grand Theft Auto sul grande schermo e circa 20 anni fa accantonò l'idea di realizzare un film sul gioco che avrebbe visto come protagonista Eminem. Chissà, forse il ruolo di Rockstar Games non è stato ancora svelato e lo sarà solo a tempo debito: il nome Vice City e la trama si abbinano bene, ma per il momento siamo inclini a pensare che 50 Cent l'abbia semplicemente "fatta fuori dal vaso".