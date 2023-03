Cosa c'entra 50 Cent con Vice City? Un post su Instagram infiamma i fan di GTA

Curtis "50 Cent" Jackson, noto rapper e produttore TV, potrebbe essere coinvolto in qualche progetto legato a Vice City, indimenticabile capitolo della serie GTA (Grand Theft Auto). È stato proprio 50 Cent a lanciare la bomba, con un criptico post su Instagram.

Ad accompagnare il logo Vice City troviamo il seguente messaggio: "Lo spigherò in futuro, questa cosa è più grande di Power, credetemi". Nonostante sia maggiormente conosciuto per la sua carriera musicale, 50 Cent ha avuto successo anche con Power, una serie TV poliziesca di cui è stato protagonista e produttore esecutivo.

La serie Power si è conclusa nel 2020, ma è stata seguita da una serie di spin-off, uno dei quali incentrato esclusivamente sul personaggio interpretato da 50 Cent. Tutto fa pensare che stia arrivando una serie basata su Vice City: i tempi potrebbero essere maturi dopo che finalmente i videogiochi hanno ottenuto adattamenti degni di nota come The Witcher e The Last of Us.

Le altre teorie che circolano vedono un coinvolgimento di 50 Cent in Grand Theft Auto 6, gioco che dovrebbe essere ambientato in una versione moderna di Vice City. D'altronde il rapper è stato protagonista di due titoli con 50 Cent: Bulletproof e 50 Cent: Blood on the Sand, due opere che decisamente non entreranno nella Hall of Fame del settore.