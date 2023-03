Microsoft sarà presente al GDC 2023, punto di riferimento per gli sviluppatori di videogiochi

Microsoft Xbox ha annunciato la sua partecipazione al Game Developers Conference 2023, che si terrà dal 20 al 24 marzo. Durante la conferenza saranno disponibili una rosa di panel e sessioni in loco dove verranno affrontate tematiche relative al supporto di Xbox nello sviluppo dei giochi e di come l’azienda stia aiutando i creator nelle varie fasi.

Inoltre, Xbox ospiterà 11 “Tech Talks” online, durante i quali verranno raccontate le strategie di successo dei developer, fornendo al pubblico i dettagli sull'esperienza degli sviluppatori Xbox e sulle prospettive di sviluppo dei titoli. Agli incontri parteciperanno ospiti come i developer di Halo Infinite, Last Stop, Let’s Build a Zoo, Minecraft, Sea of Thieves, Valheim e altri ancora.

I Tech Talks saranno disponibili su MicrosoftGameDev.com/GDC2023 mercoledì 22 marzo alle 15.00 Per ulteriori informazioni è possibile consultare il blog post ufficiale dell’annuncio.

Il Game Developers Conference rappresenta il più importante evento dell'anno per gli sviluppatori di videogiochi. 5 mila sviluppatori convergono al Moscone Center di San Francisco dove si discute delle ultime tendenze nel mondo della tecnologia e dello sviluppo di videogiochi. Sulle sfide e sulle opportunità.