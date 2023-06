Robocop: Rogue City, nuovo gameplay di 15 minuti e tante informazioni

Il canale YouTube Try aGame ha pubblicato un video gameplay da ben 15 minuti del nuovo Robocop: Rogue City. Nel filmato è possibile osservare le varie attività offerte dal gioco e più approfonditamente le fasi di shooting che saranno alternate a quelle investigative.

Dal punto di vista tecnico il gioco non stupisce, ma neanche delude, mantenendo un livello qualitativo tutto sommato al passo coi tempi. Le fasi di shooting erano già state analizzate e in effetti non riservano grandi sorprese: la visuale con la telecamera tattica caratterizzerà ogni attività, immergendoci nei panni del cyberpoliziotto.

A sollevare qualche dubbio, però, sono le capacità di Robocop. Come evidenziato dal filmato, e confermato da IGN nella sua anteprima, Robocop appare sostanzialmente invincibile. Incassa proiettili come fossero palline di carta e che sia con le bocche da fuoco o con i pugni, riesce a farsi strada agevolmente tra orde di nemici.

Sappiamo, inoltre, che vi sarà un albero delle abilità che consentirà perfino di potenziare l'umanoide con nuove capacità. A questo punto risulta spontaneo chiedersi in che modo Teyon abbia deciso di offrire un adeguato livello di sfida per tenere alto il coinvolgimento e non lasciare l'azione in pasto alla monotonia.

A rivelarsi interessanti sono piuttosto le conversazioni e le fasi investigative. Durante i dialoghi sarà possibile scegliere tra svariate risposte che influenzeranno l'andamento della trama e le reazioni degli NPC. Dall'anteprima di IGN, che ha potuto provare buona parte del gioco, abbiamo appreso che la fiducia dei cittadini di Detroit andrà guadagnata attraverso la nostra condotta. Questi comportamenti avranno poi un'influenza sull'epilogo della trama.

Peraltro, il gioco non sarà solo un fps in cui correre (si fa per dire) e sparare, ma ci saranno missioni secondarie i cui incarichi saranno variegati. Le scelte avranno un ruolo più importante proprio durante queste fasi, poiché consentiranno di scegliere l'approccio con cui affrontare i compiti, talvolta evitando completamente una condotta violenta.

Interessante da scoprire anche lo spazio dato ai flashback, che nel caso specifico rappresentano un malfunzionamento del sistema. Nella saga cinematografica, lo spazio dato alla vita di Alex Murphy prima di diventare Robocop è stato a dir poco marginale, ma gli sviluppatori hanno garantito che nel caso del videogame queste parti saranno approfondite.

Robocop: Rogue City è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC. Il titolo è sviluppato in Unreal Engine 5 e non è prevista una versione per le console di precedente generazione, almeno per il momento. Il rilascio è fissato per settembre 2023.