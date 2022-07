RoboCop e Terminator pronti a tornare (sotto forma di videogioco): nostalgia anni '80

Durante il Nacon Connect sono stati annunciati e mostrati diversi titoli, alcuni dei quali si rifanno a film iconici come RoboCop e Terminator. Nel primo caso lo sviluppatore Teyon ha svelato un nuovo trailer di RoboCop: Rogue City, titolo anticipato lo scorso anno. Abbiamo anche una data di uscita: giugno 2023 su PC e console di nuova generazione.

Il gioco in prima persona ci mette nei panni del poliziotto metà uomo, metà robot in una Detroit traboccante di criminali con varie missioni in cui dovremo salvare ostaggi e civili. La notizia positiva, in attesa di provare il gioco, è che Peter Weller presterà la voce e le fattezze al "nostro" Alex Murphy.

L'altro progetto che strizza l'occhio al pubblico anni '80-90 prende il nome Terminator Survival Project. Non dovrebbe essere il titolo finale, e il trailer non ci dice molto: a occuparsene è il team italiano Nacon Studio Milan.

L'unica rivelazione su questo titolo di "sopravvivenza" è che sarà ambientato in un mondo aperto dopo "Il giorno del giudizio". Previsto per PC e console, Terminator Survival Project non ha una data d'uscita.