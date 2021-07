RoboCop: Rogue City, un nuovo FPS per console e PC in arrivo nel 2023

Tra le più popolari pellicole degli anni '80, RoboCop è considerato un autentico cult del cinema fantascientifico. Nell'88 il film fu trasposto per la prima volta in un videogioco, un arcade sviluppato dalla giapponese Data East e adattato da Ocean Software per i computer a 8-bit. Dopo aver accolto diversi tie-in, i giocatori si apprestano a dare il bentornato al poliziotto cyborg: sarà la polacca Teyon a sviluppare la nuova avventura ispirata alla storia dell'agente Alex Murphy.

Il primo teaser trailer di RoboCop: Rogue City



In occasione dell'evento Nacon Connect, Teyon ha annunciato ufficialmente RoboCop: Rogue City, ambizioso first-person shooter che racconterà una storia originale, basata sugli eventi della prima trilogia cinematografica di RoboCop. La software house, con sede a Cracovia, è particolarmente nota per aver realizzato il tie-in di un'altra icona del cinema americano, ovvero Terminator: Resistance, sparatutto rilasciato nel 2019 per PC, PS4 e Xbox One.

Nel trailer non si intravede neanche un briciolo di gameplay, in compenso scopriamo che Rogue City sarà ambientato nella città di Old Detroit, ispirata al setting originale dei film. "Chi, o cosa, manderà in fuga questi delinquenti e restituirà la pace a tutti i cittadini una volta per tutte?", RoboCop, ovviamente. Al termine della sequenza in CGI, il protagonista appare per circa due secondi con la sua scintillante corazza di titanio e l'emblematica pistola automatica.

Né lo sviluppatore né il publisher Nacon hanno fornito ulteriori dettagli sulla tipologia del gameplay o su eventuali feature dello sparatutto. Tutto ciò che abbiamo è il suddetto teaser e alcune concept art che ritraggono una nebbiosa Old Detroit. Il RoboCop dei film non si può certo definire uno dei combattenti più agili, siamo dunque curiosi di scoprire in che modo gli sviluppatori di Teyon hanno trasposto il poliziotto cyborg e le relative abilità.

Purtroppo l'attesa sembra essere piuttosto lunga. Teyon ha annunciato che RoboCop: Rogue City arriverà solo nel 2023, su PC e console - probabilmente PS5 e Xbox Series X|S.